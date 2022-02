La Tunisie et le FMI lancent des discussions à l’épilogue  indiscernable

Différées à maintes reprises, la Tunisie a entamé des discussions préliminaires en vue d’éventuels négociations avec le Fonds monétaire international (FMI) dans l’espoir d’obtenir plusieurs milliards de dollars pour renflouer son économie lourdement endettée, souffrant d’inflation et d’un chômage endémique.

Les représentants du FMI effectuent depuis lundi une « visite en ligne », qui consiste en des « discussions techniques » avec les ministres concernés au sujet des « réformes à mettre en œuvre pour sortir le pays de la crise ».

Deux précédents prêts du FMI – un de 1,7 milliard de dollars en 2013 et un autre de 2,8 milliards en 2016 – n’ont pas permis de redresser les finances du pays, mises à mal par les répercussions d’une révolution et l’explosion des revendications sociales associées à des errements politiques .La pandémie de COVID a fait le reste avec un taux de chômage qui est passé de 15,1% à 18,4% et une ‘inflation a dépassé les 6% en rythme annuel.

Aux yeux de l’économiste tunisien Ezzedine Saidane, le principal défi du pays est de maîtriser la dette publique, qui a atteint « un niveau sans précédent, plus de 100% du PIB » contre 41% en 2011.

Le FMI a publiquement exprimé ses inquiétudes quant au déficit de la Tunisie en raison du poids du secteur public (plus de 16% du PIB). « C’est une économie qui a besoin de réformes structurelles très profondes, notamment pour améliorer l’environnement des affaires », a déclaré à l’AFP l’économiste français et envoyé sortant du FMI en Tunisie Jérôme Vacher.

Le fonds est susceptible d’accorder un prêt à la Tunisie à condition qu’elle réduise les salaires du secteur public « La masse salariale publique est l’une des plus élevées au monde », a-t-il laissé entendre.

« Dans un pays de 12 millions d’habitants, plus de la moitié des dépenses publiques servent à payer les salaires d’environ 650 000 fonctionnaires — un chiffre qui n’inclut pas les salaires des autorités locales », rapportait l’AFP relayée par AnsaMed. « Ce chiffre ne comprend pas non plus les lourdes entreprises publiques tunisiennes, qui détiennent souvent des positions monopolistiques dans des secteurs allant des télécommunications au transport aérien et emploient au moins 150 000 personnes aux frais de l’État. » « Tout cela draine des ressources que l’État pourrait investir dans l’éducation, la santé et les infrastructures », explique Vacher .

« Le FMI a longtemps appelé à une restructuration du système tunisien de subventions sur les produits de base tels que l’essence et les aliments de base, qui voient essentiellement plus de fonds publics distribués aux plus gros consommateurs — un système que le FMI a qualifié d’injuste ». Le bailleur de fonds recommande de supprimer les subventions et de créer à la place un système de paiements en espèces ciblés sur les groupes nécessiteux. »

Le FTDES craint une explosion sociale

Cependant, « aucun politicien ne peut s’en tirer en supprimant les subventions », a déclaré Romdhane Ben Amor, du Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux.

De nombreux produits subventionnés sont déjà difficiles à trouver, a-t-il ajouté, et les services publics, notamment les soins de santé et l’éducation, sont en ruine.

De nouvelles coupes dans le budget ne sont pas la solution, a-t-il affirmé. Le puissant syndicat UGTT, qui se méfie beaucoup des prêts étrangers, devrait également s’opposer à de sévères mesures d’austérité.

Surtout, le secrétaire général du FTDES, s’inquiète du fait que le président de la République Kais Saied, austère professeur de droit constitutionnel, « n’a pas de programme économique ou social ».

« Il ne rencontre pas d’experts économiques. Il rencontre des experts juridiques. Mais notre problème n’est pas juridique », dit-il. « Il y a une crise, mais elle est économique et sociale », a-t-il estimé, cité par Digital Journal.

Ben Amor a déclaré qu’aller au FMI, avec l’austérité qui s’ensuivrait probablement, devrait être la dernière option de la Tunisie après avoir épuisé les solutions nationales.

Par exemple, l’important secteur informel du pays et les entreprises qui ont bénéficié de la pandémie représentent tous des sources inexploitées de recettes fiscales, a-t-il dit.

« Le FMI considère les citoyens et leurs besoins comme des chiffres : la masse salariale publique, les taux d’intérêt, les taux d’endettement, etc. « Il ne les considère pas comme des personnes qui ont des besoins – manger, bénéficier de soins de santé, voyager. »

Ben Amor estime que la crise économique pourrait facilement déclencher des troubles sociaux majeurs.

« Cela semble être le calme avant la tempête », a-t-il déclaré. « La société attend une étincelle. Tout comme cela s’est produit en 2010. »