La Tunisie fait parler de ses produits agroalimentaires à « IFSA Africa 2023 »

Le salon international de l’industrie agroalimentaire en Afrique « International Food Show Arica – IFSA Africa 2023 » a démarré, mardi 20 juin 2023, au Parc des expositions du Kram à Tunis, et se poursuivra au 23 juin 2023.

Environ 100 exposants de 16 pays africains prennent part à cette manifestation qui couvre toute la chaîne des technologies de transformation et d’emballage des aliments et des boissons ainsi que la chaîne du froid, de l’entreposage et des solutions logistiques et qui regroupe les décideurs, les fabricants, les détaillants, les professionnels, les importateurs et les distributeurs opérant dans les secteurs des industries agroalimentaires.

La Tunisie a, en effet, plus que jamais besoin de faire avancer ses investissements, de soutenir ses exportations et de mettre en valeur ses atouts au niveau international, en particulier après les changements de ces dernières années et les difficultés économiques que le monde est en train de vivre.

La Tunisie, une plateforme commerciale mondiale pour le continent africain

L’IFSA Afrique vise à fournir aux exposants une plateforme pour partager leurs produits, réunir des producteurs et des marques locales et internationales. Ce sera également une bonne occasion aux entreprises ayant l’intention de développer leurs activités sur le marché africain et les échanges interafricains.

En outre, cet évènement sera animé par des séminaires assurés par des professionnels et des experts chevronnés. S’y tiendront également des réunions B2B entre les exposants et les acheteurs hébergés suivant un programme préétabli «Hosted Buyers».

Il s’agit d’une opportunité de rencontrer un grand nombre de visiteurs africains ciblés, accompagner les PME dans leur développement, permettre la création de réseaux africains et faciliter les rencontres avec les organisations et institutions régionales et nationales.

La ministre du Commerce et du Développement des exportations, Kalthoum Ben Rejeb, qui a inauguré le salon, a remis des labels de « l’entreprise respectueuse des droits du consommateur » à 15 entreprises publiques et privées dont l’Institut National de la Consommation et la Société Ellouhoum. Ce label est accordé par l’Organisation tunisienne d’information des consommateurs (OTIC).

Réunions B2B entre les exposants et les acheteurs hébergés

Dans une déclaration à African Manager, Karim Nassef, vice-président de l’OTIC, a souligné l’importance de la participation d’acheteurs et d’hommes d’affaires de plusieurs pays africains à des réunions pour signer des contrats de partenariat dans l’exportation et l’introduction de leurs produits.

Ila ajouté que les hommes d’affaires représentent 17 pays africains, faisant référence aux efforts du Centre de promotion des exportations dans 8 pays africains pour faciliter la participation d’exposants dont la Guinée, le Kenya, le Nigeria, le Sénégal, et le Mali à l’exposition.

« C’est une opportunité de taille pour la Tunisie, où les exposants proposeront également un programme exceptionnel et unique qui permettra aux visiteurs internationaux de déguster chaque jour les plats et les boissons nationaux, comme une double occasion de présenter la culture et l’histoire du pays, et encourager le tourisme en plus de conclure des accords commerciaux », a-t-il déclaré.

D’autre part, il a affirmé que le développement du secteur agroalimentaire permet d’accroître l’autosuffisance alimentaire, de stimuler l’économie africaine et de créer des emplois. Toutefois, et malgré les nombreuses ressources de l’Afrique, il y a un sérieux manque d’expertise commerciale nécessaire pour libérer le plein potentiel du secteur agroalimentaire.

Nassef a ajouté que les organisateurs ont consolidé leur volonté de transformer la Tunisie en une plateforme africaine pour les divers acteurs internationaux dans différents secteurs stratégiques pour le pays. « Les expositions spécialisées dans le monde sont devenues l’un des piliers pour le développement du commerce international, des exportations, des investissements, avec un impact direct sur le secteur touristique, commercial et industriel pour la Tunisie. »