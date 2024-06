La Tunisie fermement attachée à attirer les investissements français 

Les travaux de la troisième édition du Forum du codéveloppement industriel Tunisie-France, organisé par Business France ont commencé, ce jeudi 6 juin 2024 à Tunis.

Ce forum a été marqué par la présence de l’ambassadrice de France en Tunisie, Anne Gueguen, du Directeur Général de l’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation, Omar Bouzouada, ainsi que des représentants de Business France et de nombreux acteurs économiques, aux côtés de responsables d’institutions des secteurs public et privé.

Lors de son intervention, la ministre de l’Industrie, des Mines et de l’énergie, Fatma Thabet Chiboub, a mis l’accent sur l’importance de ce forum, qui devrait accélérer la coopération industrielle bilatérale rappelant que la France est considérée comme un partenaire stratégique dans plusieurs domaines tels que l’industrie textile, automobile, et aéronautique. Ce partenariat dépasse actuellement les 579 entreprises industrielles françaises, générant environ 105 000 emplois.

Chiboub a souligné l’importance d’attirer les investissements français en Tunisie assurant de l’engagement du gouvernement à intensifier les opportunités d’investissement et à fournir toutes les facilités nécessaires pour améliorer le climat des affaires, ce qui soutiendra l’économie tunisienne et favorisera l’accès des entreprises étrangères au marché commun de la COMESA et profiter des avantages différenciés de l’Accord de la Zone de Libre-échange Continentale Africaine (ZLECAF), que la Tunisie a également ratifié.

La ministre a également présenté les orientations de la stratégie nationale industrielle à l’horizon 2035, visant notamment à stimuler l’investissement dans divers secteurs industriels prometteurs et à renforcer la compétitivité des entreprises, tout en s’engageant dans un écosystème environnemental visant à réduire les émissions de carbone.

Montée en gamme du capital humain

L’accent est mis lors de ce forum d’affaires sur les enjeux de la décarbonation, de la transition numérique, du financement et de la montée en compétence du capital humain, avec 10 entreprises françaises proposant des solutions innovantes et reconnues pour répondre aux besoins des industriels en Tunisie, selon un communiqué rendu public par l’Ambassade de France en Tunisie.

Organisé par Business France, en partenariat avec la TAA, l’Atip, Elentica, le Gitas, la Ftth, Novation City, la Fipa, la Ccitf et l’Apii, cet événement est destiné à toutes les entreprises industrielles tunisiennes et étrangères implantées en Tunisie.

On rappelle que la France est la destination de 24% des exportations tunisiennes, ce qui en fait l’un des rares pays avec lequel la Tunisie s’assure une balance commerciale positive. La France est également son premier pourvoyeur d’Investissements Directs Étrangers, et son premier marché touristique européen.1400 entreprises françaises sont installées en Tunisie et près de 900.000 français l’ont visitée en 2019.

Un statut fortement mis en relief par le directeur de Business France Afrique de Nord-Tunisie, Michel Bauza , qui a récemment annoncé que les entreprises d’Afrique du Nord ont initié 38 nouveaux projets d’investissement en France, créant ainsi 719 emplois au total. Parmi eux, 19 ont été lancés par des entrepreneurs tunisiens, entraînant la création de 361 emplois, soit plus de la moitié des emplois engendrés par de nouveaux projets nord-africains en 2023. Selon la même source, la Tunisie surpasse ainsi le Maroc, classé deuxième avec 17 projets et 341 emplois, suivi de l’Algérie avec seulement 2 projets et 17 emplois.