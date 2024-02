La Tunisie (Groupe C) disputera ses matchs à Tatabanya en Hongrie

Le groupe C dans lequel a été versée la sélection tunisienne de handball aux côtés de la Norvège, la Hongrie et le Portugal, disputera ses matchs à l’occasion du tournoi qualificatif pour les JO de Paris 2024 dans la ville de Tatabanya en Hongrie du 14 au 17 mars prochain, a annoncé la Fédération internationale de la discipline.

Les matchs du groupe A, qui compte les sélections d’Espagne, la Slovénie, le Bahreïn et le Brésil se joueront à Granollers en Espagne, tandis que le groupe B où figurent l’Allemagne, la Croatie, l’Algérie et l’Autriche disputera ses matchs à Hanovre en Allemagne.

Pour rappel, le sept national avait terminé troisième de la Coupe d’Afrique des nations disputée en Egypte 17-27 janvier, derrière l’Egypte (sacrée) et l’Algérie (dauphin).

- Publicité-