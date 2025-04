La Tunisie « partenaire prioritaire » de la BEI

Voici une visite qui pèsera de tout son poids sur le cours et la qualité du partenariat de la Tunisie avec les agences internationales de l’investissement aux fins de développement. C’est celle qu’entame ce lundi 28 avril le vice-président de la Banque européenne d’investissement (BEI), Ioannis Tsakiris, au cours de laquelle de nouveaux accords de financement et de subvention, soutenus par l’Union européenne seront signés.

« La Tunisie est un partenaire prioritaire pour la BEI dans la région du voisinage Sud », a déclaré Ioannis TSAKIRIS, ajoutant que « à travers ces nouvelles signatures, nous réaffirmons notre volonté d’appuyer les priorités du pays en matière de transition énergétique, de résilience climatique et de développement social ».

Une visite qui « illustre aussi notre engagement à amplifier notre impact au service des populations tunisiennes, dans une logique de partenariat de long terme », ajoute le vice-président de la BEI.

Il s’agit de la deuxième visite officielle du vice-président en Tunisie depuis sa prise de fonction, après sa participation au Forum de l’investissement de Tunis en juin 2024.

Le programme comprendra des visites de terrain sur plusieurs projets appuyés par la BEI, notamment l’aéroport d’Enfidha, le premier projet en Partenariat Public Privé en Tunisie ainsi que la Technopole de Sousse (Novation City), un écosystème d’innovation emblématique visant à renforcer la compétitivité de la Tunisie dans les secteurs émergents.

La mission sera, également, l’occasion de célébrer le 20e anniversaire de l’établissement du bureau de représentation de la Banque en Tunisie.

Depuis 2017, la BEI a mobilisé plus d’1,8 milliard d’euros en faveur de projets structurants en Tunisie, touchant notamment les secteurs de l’eau et de l’assainissement, du transport, de l’éducation, de la transition énergétique et du soutien au secteur privé.

En 2024, la BEI a accordé à la Tunisie plus de 415 millions d’euros (soit l’équivalent de 1372,22 millions de dinars) de financements pour soutenir des projets stratégiques dans des secteurs clés.

La BEI est un partenaire stratégique de la Tunisie depuis plus de 40 ans. Elle finance des projets structurants dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, de l’éducation, du transport, de la santé, ainsi que l’appui aux entreprises et aux collectivités. Et elle forme le projet de consolider son rôle de partenaire clé du développement économique et social du pays. Ces investissements stratégiques visent à moderniser les infrastructures, stimuler l’économie et renforcer la résilience face aux défis climatiques et énergétiques, tout en soutenant la création d’emplois et l’inclusion sociale, précise la Banque.

Parallèlement, la BEI a également augmenté ses décaissements, passant de 163,7 millions d’euros en 2023 à 196,6 millions d’euros en 2024, témoignant d’une accélération concrète du déploiement des financements sur le terrain et de l’impact immédiat des projets soutenus.

En 2024, la BEI a accompagné plusieurs initiatives stratégiques pour renforcer le développement économique et social de la Tunisie. Parmi ces engagements, la modernisation du corridor Sfax-Kasserine représente un investissement de 210 millions d’euros. Ce projet, inscrit dans un programme global de 424 millions d’euros, vise à rénover 180 km d’axes routiers pour améliorer la mobilité, réduire les coûts de transport et faciliter la connectivité des entreprises aux grands centres économiques. Son objectif est double : stimuler le développement du secteur privé dans les régions moins connectées et favoriser une croissance plus équilibrée sur le territoire.

Le soutien aux micro, petites et moyennes entreprises constitue un autre axe prioritaire de l’action de la BEI. À travers le programme « Tunisie Relance Économique », la Banque a mobilisé 170 millions d’euros pour faciliter l’accès au financement des MPME, qui représentent 90 % du tissu entrepreneurial tunisien et emploient 60 % de la main-d’œuvre. Ce dispositif, qui repose sur des outils innovants de partage des risques, permet d’accompagner les entreprises qui investissent, innovent et créent de nouveaux emplois. En complément, une subvention de huit millions d’euros de l’Union européenne vient renforcer cet effort en faveur du développement économique.

Résilience alimentaire et transition énergétique

L’éducation et la résilience alimentaire ont également bénéficié d’un appui renforcé en 2024. Un financement de 18,5 millions d’euros a été alloué à la modernisation des écoles, en continuité avec un prêt de 40 millions d’euros signé en 2023. Ce programme vise à améliorer les conditions d’apprentissage en développant de nouvelles infrastructures scolaires et en accélérant la transition numérique de l’enseignement, pour offrir de meilleures perspectives aux élèves tunisiens. En parallèle, un investissement de 17 millions d’euros a été consacré au renforcement de la résilience alimentaire et au soutien du secteur agricole, un levier clé pour sécuriser l’approvisionnement du pays face aux défis climatiques et économiques.

Enfin, la transition énergétique et le développement durable ont occupé une place centrale dans les financements de la BEI en 2024. La Banque de l’UE poursuit ainsi son soutien aux projets d’efficacité énergétique, d’énergies renouvelables et de mobilité verte à travers l’interconnexion électrique Italie-Tunisie (ELMED) aux côtés de l’Équipe Europe. Cette infrastructure stratégique contribuera à sécuriser l’approvisionnement énergétique du pays tout en permettant d’exploiter pleinement son potentiel en énergies renouvelables.