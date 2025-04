La Tunisie participe au Salon International de l’Agriculture au Maroc

La Tunisie participe à la 17ᵉ édition du Salon International de l’Agriculture au Maroc (SIAM) qui se tient du 21 au 27 avril courant, à Meknès, au Maroc.

Cette participation est organisée par le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX), via sa Représentation Commerciale au Maroc, en étroite collaboration avec l’Ambassade de Tunisie à Rabat. Elle s’inscrit dans une stratégie de valorisation du patrimoine agricole et agroalimentaire tunisien, auprès des opérateurs économiques marocains, des consommateurs ainsi que des acheteurs internationaux, notamment africains et européens, indique le Cepex.

Installé sur une superficie de 12 m², le stand tunisien a présenté une sélection variée de produits illustrant la richesse et la qualité de l’offre tunisienne comme les dattes, l’huile d’olive, le thon et l’harissa.

Selon le Cepex, l’espace dédié à la Tunisie a connu une affluence notable de professionnels marocains et internationaux.

Avec plus de 1,1 million de visiteurs, la participation de 70 pays, 150 exposants, 40 conférences et 12 pôles d’activités répartis sur 12,4 hectares, l’édition 2025 du SIAM constitue une plateforme incontournable du rayonnement agricole et commercial à l’échelle internationale.

Les exportations tunisiennes de produits agroalimentaires vers le Maroc ont atteint 235,56 millions de dinars tunisiens en 2024, soit 30,27 % des exportations totales tunisiennes vers ce pays. Cette progression confirme le positionnement stratégique du marché marocain pour les produits tunisiens, selon le Cepex.

