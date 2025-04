La Tunisie participe aux réunions de printemps 2025 du Groupe de la Banque mondiale et du FMI

La Tunisie prend part aux réunions de printemps 2025 du Groupe de la Banque mondiale (GBM) et du Fonds monétaire international (FMI) qui se déroulent du 21 au 26 avril 2025, à Washington, a fait savoir, mardi, le ministère de l’Economie et de la Planification.

La délégation officielle tunisienne est composée du ministre de l’Economie et de la planification, Samir Abdelhafidh, du gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (BCT), Fethi Zouhair Nouri.

Les membres de la délégation tunisienne auront des rencontres avec des hauts responsables des institutions financières régionales et internationales ainsi qu’avec leurs homologues.

Y prennent part à ces réunions des dirigeants d’organisations internationales, hauts responsables gouvernementaux, représentants de la société civile et innovateurs de tous horizons se retrouvent à Washington, a-t-on lu sur le portail électronique de la BM.

Les événements clés incluent la réunion du Comité du développement, le Comité monétaire et financier international, ainsi que des forums axés sur le développement international, l’économie mondiale et les marchés financiers, selon l’IFC.

