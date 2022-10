La Tunisie participera au salon international de l’artisanat « Artigiano in Fiera » qui se tiendra, du 3 au 11 décembre 2022, à Milan( Italie), a annoncé le ministère du Tourisme et de l’Artisanat. Lors d’une séance de travail de coordination tenue lundi, à Tunis, le ministre du Tourisme, Mohamed Moez Belhassine, a indiqué que le salon contribuera à ouvrir davantage les marchés européens et arabes aux produits traditionnels tunisiens.

Il a souligné, selon un communiqué publié par le département du tourisme, l’importance de la participation tunisienne à cette manifestation internationale qui attire plus d’un million de visiteurs en plus de la présence de différents médias, afin de promouvoir la destination tunisienne, valoriser le secteur de l’artisanat et de commercialiser des produits à haute valeur ajoutée. Ilconstitue, également, une opportunité pour permettre aux artisans de présenter leurs créations et de partager leurs expériences avec différents participants.

Belhassine, a évoqué, à cette occasion, l’intérêt porté par son département à offrir toutes les conditions nécessaires pour réussir la participation tunisienne à ce salon, et ce, en coopération avec les différentes structures intervenantes, tout en appelant à déployer à un maximum d’efforts pour bien s’y préparer. Ont pris part à cette réunion, l’organisateur du salon italien, Antonio Ingliatti, les Directeurs Généraux de l’Office National de l’Artisanat(ONA), de l’Office national du Tourisme Tunisien(ONTT) et le Président de la Fédération Nationale de l’Artisanat.