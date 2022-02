La Tunisie perd six places, 36e mondiale et 5e africaine

La Tunisie a perdu six places (36e) dans le classement mondial publié jeudi par la Fédération Internationale de football et occupe le 5ème rang africain.

Sans surprise, le Sénégal vainqueur de sa première coupe d’Afrique des nations, s’est hissé à la première place du TOP 10 africain et au 18e rang mondial. devant le Maroc,, le Nigeria, et l’Egypte (4e), finaliste de la CAN, qui devance la Tunisie (5e).

Le Cameroun qui a fini 3ème de sa CAN 2021 est désormais 38e mondial et 6e en Afrique.

Le Mali adversaire de la Tunisie aux barrages africains qualificatifs au mondial 2022, a gagné 5 places (45e) et occupe le 8e rang africain derrière l’Algérie qui a perdu 14 places .