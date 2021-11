La Tunisie peu en état de traiter ses propres déchets mais en importe d’Europe!

La Tunisie croule sous les immondices. Des tas d’ordures ménagères pourrissent au coin des rues des quartiers populaires ou huppés. Lee abords de routes sont jonchés de piles de débris de chantier et d’innombrables sacs en plastique et bouteilles d’eau vides. La semaine dernière, alors que des pluies record arrosaient le pays, des dizaines de villes et de quartiers ont été inondés par des déchets qui obstruaient les caniveaux et les collecteurs d’eaux pluviales, envoyant les eaux de ruissellement dans les maisons et balayant les voitures.

« Nous sommes à un pic de pollution », a déclaré Nidhal Attia, le coordinateur du programme environnemental de la Fondation Heinrich Boll en Tunisie, cité dans un article du site « The National ». « Nous consommons sans retenue », mais la combinaison de la corruption, de la mauvaise gouvernance, d’un manque crucial d’infrastructures et de la prolifération des plastiques ces dernières années fait que la crise des déchets en Tunisie continue de s’accumuler.

Tous les déchets de la Tunisie sont gérés dans des décharges, et la plus grande du pays, à Borj Chakir, dans la banlieue de la capitale Tunis, reçoit environ 3 000 tonnes de déchets solides par jour, soit bien plus que les 44 tonnes par jour autorisées dans les décharges de l’UE. Les communautés voisines sont inondées de sacs en plastique et leur eau est polluée par le ruissellement.

Bien que la Tunisie ait du mal à gérer ses propres déchets, elle a été éclaboussée, fin décembre dernier, un scandale impliquant le ministre de l’environnement de l’époque et 23 autres fonctionnaires qui ont été arrêtés dans le cadre du transfert de conteneurs maritimes remplis de près de 7 900 tonnes de déchets ménagers illégaux de Naples, dans le sud de l’Italie, au port de Sousse.

Le « scandale des déchets italiens », comme on l’appelle désormais, a mis en lumière la nature complexe du trafic de déchets et la volonté de l’Europe de faire passer ses industries les plus polluantes au crible de l’écologie.

Les conventions de Bâle et de Bamako

En 1991, Lawrence Summers, alors économiste en chef de la Banque mondiale, a signé un mémo qui défendait la pratique, vieille de plusieurs décennies, du trafic de déchets des pays développés du Nord – où des réglementations environnementales strictes rendent leur élimination coûteuse – vers les pays moins développés.

« Je pense que la logique économique qui sous-tend le déversement d’une cargaison de déchets toxiques dans le pays où les salaires sont les plus bas est impeccable et que nous devrions y faire face », déclarait le mémo.

L’indignation et le scandale ont suivi sa publication, mais la controverse de l’époque a mis en lumière deux traités environnementaux récemment rédigés – la convention de Bâle et la convention de Bamako – destinés à réglementer le transit transfrontalier des déchets toxiques.

Cette dernière a été conçue spécifiquement pour interdire l’importation de tout déchet qui ne peut être recyclé en Afrique.

Si la Tunisie a signé la convention de Bamako, plusieurs de ses voisins du Maghreb ne l’ont pas fait. Le Maroc importait régulièrement des déchets ménagers d’Italie et d’autres pays de l’UE pour les brûler dans les incinérateurs des cimenteries, parfois jusqu’à 450 000 tonnes par an avant que cette pratique ne soit interdite en 2016.

« Terrorisme environnemental »

Afef Marrakchi, professeur de droit de l’environnement dans la ville côtière de Sfax, cité , à son tour par The National, qualifie de « terrorisme environnemental » la tendance de l’Europe à externaliser ses problèmes écologiques vers le sud du monde, mais reconnaît que la menace n’est guère unilatérale. En marge d’une conférence de l’ONU sur les déchets dangereux et le scandale italien, elle a rappelé que le transport des ordures n’est pas un crime unilatéral.

« La Convention de Bâle a été ratifiée par la Tunisie et l’Italie, mais la violation a été commise par une entreprise italienne d’un côté et tunisienne de l’autre », a-t-elle déclaré.

« Ce n’est pas le droit international qui est en cause ici, ce sont les lacunes et les dysfonctionnements au niveau interne. Si l’on veut protéger l’Afrique de ce mouvement transfrontalier de déchets, il faut faire évoluer le droit dans les nations africaines. »

Selon Marrakchi, l’absence de politique écologique et de coopération entre les agences en Tunisie facilite le passage des déchets européens dans les ports du pays. Les agents environnementaux n’ont pas le droit d’inspecter les marchandises à la douane, ce qui élimine une deuxième couche de sécurité et de contrôle, que les criminels ont exploitée.

Elle affirme qu’une législation adaptable au niveau national, ainsi que l’application de la loi, peuvent jouer un rôle clé dans le blocage des importations illégales de déchets, mais que les deux doivent rester agiles pour s’attaquer au problème.

« Vous devez évoluer rapidement, car la mafia évolue elle aussi rapidement », a-t-elle déclaré.