La Tunisie réaffirme son engagement à garantir la liberté d’opinion et d’expression

La Tunisie a réaffirmé, mardi, son « total engagement à garantir le droit à la liberté d’opinion et d’expression dans tous les espaces, et à aller de l’avant pour garantir une presse libre et responsable, étant donné qu’elle constitue le fondement de tout système démocratique. »

Dans un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger à l’occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, la Tunisie appelle les gouvernements, les organisations, la société civile et les médias à adopter une approche participative fondée sur les droits de l’Homme pour promouvoir la liberté de la presse et garantir le droit du journaliste à accéder à l’information, dans le respect du droit à la vie privée et en protégeant les données personnelles des individus, et ce conformément aux spécificités et à l’éthique journalistiques basées la transmission d’une information correcte et fiable.

La Tunisie affirme qu’elle poursuivra sa mission, à travers son rôle moteur au sein du Conseil des droits de l’Homme (ONU), en présentant le projet de Résolution sur la sécurité des journalistes, le projet de Résolution sur la protection de la liberté d’expression sur Internet, la mise en place d’un environnement législatif approprié pour renforcer la liberté de la presse, protéger les journalistes et établir des mécanismes garantissant le droit d’expression et soutenant la liberté de la presse au sein d’une scène médiatique pluraliste, libre et responsable.

La communauté internationale célèbre chaque 3 mai la Journée mondiale de la liberté de la presse. Le slogan de cette année est « Le journalisme sous l’emprise du numérique ».

Selon le classement mondial de la liberté de la presse publié ce mardi par Reporters sans frontières, la Tunisie a perdu 21 places, passant de la 73e à la 94e place sur 180 pays.