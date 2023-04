La Tunisie réceptionne un don chinois de six ambulances

La Tunisie a réceptionné, mercredi, un don chinois de six ambulances. Le ministre de la santé, Ali Mrabet, s’est félicité, lors d’une cérémonie organisée à cette occasion en présence de l’ambassadeur de la République populaire de Chine en Tunisie, Li Wan, du niveau de la coopération établie entre la République tunisienne et la République populaire de Chine, saluant le soutien de la Chine au système de santé tunisien lors de la pandémie du coronavirus.

De son côté, l’ambassadeur de Chine a exprimé la volonté de son pays de poursuivre cette coopération et d’en diversifier les domaines.

