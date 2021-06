La Tunisie reçoit des offres pour l’achat de 50 000 tonnes de blé tendre

Le prix le plus bas offert dans le cadre de l’appel d’offres international lancé jeudi par l’office tunisien des céréales agence nationale des céréales de la Tunisie pour l’achat de 50 000 tonnes de blé tendre de mouture serait de 297,75 dollars la tonne c&f pour des fournitures d’origine facultative, selon les premières évaluations des négociants européens.

- Publicité-

Aucun achat n’a encore été effectué et les résultats sont attendus plus tard dans la journée de jeudi, ont-ils précisé.

L’offre la plus basse aurait été soumise par la maison de commerce Promising international pour la totalité des 50 000 tonnes en deux lots de 25 000 tonnes. Elle était suivie par les offres de la maison de commerce Viterra à 299,97 $ par tonne c&f et 301,97 $, toutes deux pour 25 000 tonnes. Les autres offres étaient toutes supérieures à 300 dollars la tonne, notamment 304,88 et 304,98 dollars la tonne c&f.

L’office n’achète pas toujours l’offre la plus basse si d’autres conditions liées à l’offre sont considérées comme peu attrayantes.

Le blé est recherché en deux lots de 25 000 tonnes pour une expédition entre le 1er et le 25 juillet selon l’origine fournie.

La Tunisie a annulé son dernier appel d’offres pour du blé tendre le 27 mai, les prix étant jugés trop élevés.