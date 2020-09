Achats de céréales à la pelle

L’Office tunisien des céréales a lancé un appel d’offres international pour l’achat de 42.000 tonnes de blé tendre, 50.000 tonnes de blé dur et 75.000 tonnes d’orge fourragère, selon les négociants européens.

L’origine était facultative. La date limite de l’appel d’offres est fixée à ce vendredi 18 septembre, ont-ils indiqué.

Le blé tendre est recherché en un lot de 25.000 tonnes et un autre de 17.000 tonnes pour être expédié entre le 15 octobre et le 5 novembre selon l’origine fournie par le vendeur.

Le blé dur est recherché en deux lots de 25.000 tonnes pour être expédié entre le 15 novembre et le 15 décembre selon l’origine fournie.

L’orge est recherchée en trois lots de 25 000 tonnes pour être expédiée entre le 15 octobre et le 25 novembre, en fonction également de l’origine choisie pour les livraisons.

Les négociants ont déclaré que les prix de l’appel d’offres de vendredi pourraient ne pas être annoncés immédiatement car les mesures de lutte contre le COVID-19 en Tunisie pourraient rejaillir sur la participation des agents locaux à la réunion d’appel d’offres.

Lors du dernier appel d’offres annoncé par la Tunisie le 11 septembre, elle a acheté environ 25 000 tonnes de blé tendre et 75 000 tonnes de blé dur.