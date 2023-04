La Tunisie rejoindrait les BRICS, selon un parti pro-Saied

La Tunisie a indiqué samedi former l’intention de rejoindre le bloc des économies émergentes des pays BRICS, qui comprend le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud, selon le porte-parole du mouvement pro-présidentiel du 25 juillet et du président Kais Saied, Mahmoud Ben Mabrouk.

« Nous n’accepterons aucun diktat ni aucune ingérence dans les affaires intérieures de la Tunisie. Nous négocions les conditions, mais nous refusons de recevoir des instructions et l’agenda de l’UE », a-t-il déclaré à l’agence de presse arabe.

Il a décrit les nations BRICS comme « une alternative politique, économique et financière qui permettra à la Tunisie de s’ouvrir au nouveau monde ».

Il a souligné que l’adhésion de la Tunisie au groupe lui apporterait des gains économiques importants, ce qui aurait un impact positif sur la situation sociale dans le pays.

En 2018, la Tunisie a signé un accord pour adhérer à l’initiative « Belt and Road », (Route de la soie) mise en place par la Chine en 2013.

Cité par le quotidien Achark al-Awsat, Ben Mabrouk poursuit : « Après que l’Algérie a annoncé qu’elle rejoindrait le groupe, nous annoncerons également notre intention de rejoindre les BRICS. »