La Tunisie revient au bercail libyen !

Rompant avec son attitude d’attentisme confinant parfois à la désinvolture, l’Etat tunisien se signale par des initiatives et mesures qui le placent dans l’orbite de ce qui se fait de convenable autour de la crise libyenne. Le chef du nouveau gouvernement, Hichem Michichi, échaudé par les déboires de ses prédécesseurs, semble désireux de s’inscrire dans une dynamique qui secoue les torpeurs d’antan et ouvre grands les yeux sur l’intérêt qu’il y a d’être actif- et davantage que les autres- sur le dossier libyen. La réouverture du point de passage frontalier de Ras Jedir auquel s’attache une forte symbolique de part et d’autre de la frontière serait de nature à déblayer le terrain pour une solide trajectoire au bénéfice des deux pays voisins.

Cette décision a été prise lors d’une réunion ministérielle tunisienne qui a discuté des résultats des récentes négociations avec la Libye concernant la reprise des échanges commerciaux et la circulation des personnes entre les deux pays. La réouverture de la frontière terrestre devra respecter le protocole sanitaire convenu entre la Libye et la Tunisie.

On se souviendra que les activités de transport terrestre et aérien entre les deux pays se sont complètement arrêtées avec le début de la propagation de la pandémie de Corona et la fermeture complète des frontières que les deux pays ont imposée pour prévenir la propagation du virus.

On se souviendra également que le 21 octobre, la Libye et la Tunisie se sont mises d’accord sur un premier accord visant à formuler d’urgence un protocole sanitaire unifié pour ouvrir la voie à la réouverture de l’espace aérien suivie des passages terrestres.

Il faut également noter que la frontière entre les deux pays a été officiellement ouverte pour le passage des marchandises mais que des manifestations dans le sud de la Tunisie ont bloqué la route vers la frontière libyenne. De même, des marchandises tunisiennes, principalement des fruits frais, ont été exportées vers la Libye par fret maritime.

La diplomatie tunisienne enfin sur les rangs

Des développements qu’il importe de rattacher au contexte diplomatique qui prend consistance avec le Forum de dialogue libyen qui se tiendra i à Tunis le 9 novembre sous les auspices des Nations unies. L’annonce a été faite lors de la réunion des ministres des affaires étrangères du Dialogue 5+5 de la Méditerranée occidentale jeudi en ligne.

Le ministère tunisien des affaires étrangères a déclaré que tous les participants se sont félicités de l’accueil du Forum de dialogue libyen à Tunis le 9 novembre, les responsables tunisiens ayant réitéré leur soutien à une solution pacifique durable qui préserve la souveraineté et l’unité de la Libye dans le cadre d’un dialogue global sous les auspices des Nations unies, loin de toute ingérence étrangère.

L’UNSMIL a déclaré précédemment que le Forum de dialogue libyen vise à parvenir à une vision unifiée des élections et a ajouté que tous les participants au dialogue n’occuperont aucun poste exécutif au sein du gouvernement.

En fait, le processus du Forum de dialogue politique libyen commence virtuellement aujourd’hui, et la réunion en direct débutera le 09 novembre à Tunis, a annoncé l’UNSMIL qui fait observer que « « la reprise du Forum ntervient à un moment où l’espoir est immense, suite à la signature d’un accord de cessez-le-feu permanent dans toute la Libye le 23 octobre. Les réunions de consultation avec plusieurs parties libyennes au cours des mois précédents ont facilité la relance du forum politique libyen ».

Alors que les Nations Unies célèbrent le 75e anniversaire de l’entrée en vigueur de leur Charte fondatrice, la mission des Nations Unies invite 75 participants de toute la Libye, représentant tous les segments de la société politique et sociale libyenne, à participer à la première réunion du Forum politique global libyen par le biais du mécanisme de communication visuelle.

L’UNSMIL a déclaré que, dans un effort de transparence et de clarté, elle continuera à fournir des solutions innovantes – par le biais d’outils interactifs – afin de garantir que le plus grand nombre possible de Libyens participent au dialogue politique. Elle lancera également un site web interactif pour recevoir les contributions des Libyens et leurs commentaires sur le déroulement du forum lors de la réunion de Tunis et des réunions futures dans le cadre du processus du forum de dialogue politique libyen.

L’UNSMIL a appelé tous les participants au Forum de dialogue politique libyen à assumer leurs responsabilités devant le peuple libyen, à s’engager de manière constructive et de bonne foi dans les pourparlers et à placer la Libye et l’intérêt national au-dessus de toute considération, l’objectif ultime du forum étant de trouver un consensus sur une autorité exécutive unifiée et sur les modalités de la tenue d’élections nationales dans les plus brefs délais afin de restaurer la souveraineté de la Libye et de donner une légitimité démocratique aux institutions libyennes. À cet égard, afin d’assurer une transition ordonnée et sans heurts du pouvoir dans la phase préliminaire.