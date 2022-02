La Tunisie revient dans le viseur des investisseurs 

L’année 2021 n’a pas été pas facile pour la Tunisie sur le plan économique. Une conjoncture peu propice pour les investisseurs locaux, qui pousse la Tunisie à penser à l’amélioration du rythme d’attraction des investissements étrangers au cours de l’année 2022, pour surmonter les résultats négatifs qu’elle a enregistrés une année plus tôt.

De grandes entreprises mondiales opérant dans plusieurs domaines ont exprimé leur désir d’investir et de s’implanter en Tunisie, et d’autres ont confirmé qu’elles ont vont opter pour l’extension de leurs projets existants dans notre pays.

Bontaz… 800 postes d’emplois

En décembre dernier, Bontaz, entreprise leader dans le domaine des composants automobiles, annonçait un projet d’extension dans la zone industrielle de M’ghira, dans le gouvernorat de Ben Arous.

Le ministère de l’Industrie indique que le secteur des composants automobiles s’est progressivement redressé face à la crise sanitaire mondiale, et que la Tunisie enregistre la réalisation de certains projets d’expansion, ainsi que des intentions d’investissement rassurantes dans ce domaine.

Il est à noter que cette société est spécialisée dans la fabrication de composants de moteurs automobiles « gicleurs et électrovannes ».

La valeur de tous les investissements du projet d’expansion «Bontaz Tunisie», dont la mise en œuvre se poursuivra durant la période 2021-2023, est d’environ 60 millions de dinars, portant l’investissement total de l’entreprise à 110 millions de dinars, ce qui lui permettra de doubler son chiffre d’affaires au cours de la période à venir.

L’entreprise emploie actuellement environ 800 personnes, avec un taux d’encadrement d’environ 18 %.

Dans le cadre de son projet d’agrandissement, l’entreprise a inauguré un espace pour l’industrie des composants automobiles, équipé des dernières technologies, supervisé par des cadres tunisiens.

Groupe ACTIA… 4 entreprises en Tunisie

Dans le même contexte, la ministre de l’Industrie s’est entretenue la semaine dernière avec le président-directeur général du groupe français spécialisé dans les industries électroniques, ACTIA, où a été annoncé le lancement du projet d’extension de l’unité de recherche et développement au de Sfax, qui offrira de l’emploi pour environ 200 ingénieurs.

Les deux parties ont également convenu de n’épargner aucun effort pour faciliter la réalisation d’un certain nombre de projets liés à l’agrandissement du laboratoire pour la réhabilitation et l’installation de panneaux solaires photovoltaïques et la préparation du laboratoire de renouvellement d’une valeur de 1 million d’euros, y compris en plus de l’incubateur d’entreprises qui a été créé en octobre 2021, accueillant désormais 6 start-ups innovantes pour des projets avec des investissements évalués à 300 mille euros.

Il est à noter que le groupe « ACTIA TUNISIE » regroupe 4 établissements actifs dans le domaine de la fabrication des systèmes électroniques intelligents pour l’industrie automobile, y compris les composants électriques, la recherche et le développement.

Il est implanté dans la zone industrielle de Charguia 2 et Chotrana au gouvernorat de l’Ariana : « CIPI ACTIA », « ACTIA Tunisie » et les services d’ingénierie ACTIA et « ACTIA Afrique ». Ces entreprises assurent environ 1 600 emplois, dont 600 cadres et ingénieurs.

La ministre de l’Industrie, Neila Nouira Gongi, a souligné la disposition des services de son département à accompagner la réalisation de ces projets dans les meilleures conditions, eu égard à leur importance, notamment en termes de contenu technologique et de capacité opérationnelle des cadres supérieurs. Elle a également souligné la volonté du gouvernement d’améliorer encore le climat d’investissement en surmontant les difficultés et en accordant d’éventuelles incitations aux investisseurs dans le but de développer le tissu industriel national et améliorer la compétitivité de l’industrie locale, en particulier les secteurs à fort contenu technologique.

Des chiffres révélateurs

Au total, les investissements étrangers mobilisés en Tunisie durant toute l’année 2021 ont diminué de 42% par rapport à 2020, où ils sont passés de 2818,05 millions de dinars à 1620,8 millions de dinars.

Selon les données statistiques obtenues par « African Manager Ar» auprès de l’Autorité tunisienne des investissements, le taux d’attraction des investissements au cours de l’année écoulée a enregistré une baisse de 26 % par rapport à la même période en 2019.

Le nombre d’emplois créés, quant à lui, a diminué de 24 % par rapport à 2020 et de 27 % comparé à 2019.

L’année dernière, la Tunisie n’a pu s’assurer que 25 projets, contre 58 projets en 2020, où le taux de déclin était estimé à 57%, ce qui est un chiffre très faible à un moment où le pays cherche à négocier sa reprise économique et à surmonter les difficultés et les problèmes profonds qu’elle vit depuis une décennie.