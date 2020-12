La Tunisie se dote d’un mécanisme de défense commerciale sans verser dans le protectionnisme !

Le ministère du Commerce et de la promotion des exportations s’apprête à lancer un mécanisme de défense commerciale ayant vocation à protéger le tissu industriel de la Tunisie contre les importations. C’est ce qu’a annoncé la Directrice générale du commerce extérieur, Dorra Borgi Selmi.

Dans une interview à Africanmanager ar, elle a précisé qu’un ensemble de scénarios ont été mis en place en rapport avec ce mécanisme, et seront soumis à un Conseil ministériel dans un très proche avenir pour enfin être annoncé officiellement ouvrant la voie au processus de sa création.

Il s’agira aussi de parachever la mise en œuvre d’un faisceau de textes prévus par les conventions relatives au commerce international élaborées par l’Organisation mondiale du commerce (OMC), étant souligné que de nombreux pays ont adopté et appliquent de nouveaux mécanismes à l’instar de ceux relevant de la protection de l’environnement, de la qualité et des normes.

Il est attendu une explosion de l’utilisation des mécanismes de défense commerciale dans un proche avenir et au cours des années à venir en lien avec la fragile et précaire situation économique dans laquelle se trouvent la plupart des pays suite à l’exponentielle propagation de la pandémie du coronavirus et ses répercussions sur les secteurs productifs et les échanges commerciaux internationaux.

A son tour, la Tunisie prend le parti de protéger son industrie nationale et garantir sa pérennité, en mettant en place un dispositif qui ressortit aux mesures anti-dumping, dès lors que certains pays s’avisent à booster leurs exportations et relever leur compétitivité au détriment du produit national, a fait remarquer la DG du commerce extérieur.

Elle a rappelé, d’ailleurs, que les mécanismes de défense commerciale comptent parmi les principaux instruments reconnus par l’OMC permettant aux pays membres de protéger leurs industries nationales contre la concurrence des produits importés sans toucher ni enfreindre leurs engagements internationaux dans le cadre du respect des conventions de l’OMC.

S’agissant de la mise en place du mécanisme de défense commerciale, Dorra Borgi Selmi a fait savoir qu’au vu de l’examen des expériences comparée, il s’est avéré que, pour la plupart, elles sont fondées sur l’idée d’une structure exclusivement dédiée à la mise en œuvre des mécanismes de défense commerciale au niveau national.

Dès sa création, le mécanisme dont il s’agit s’attachera à préserver et défendre les exportations tunisiennes vis-à-vis des enquêtes diligentées à son encontre par des Etats tiers, de même qu’il assurera le suivi de l’évolution des importations, notamment celles des produits ayant des similaires manufacturés en Tunisie.

Parmi les missions qui seront assignées à la structure projetée figure l’aide à faire face aux politiques protectionnistes attendues et aux pratiques illégales ainsi qu’à leurs retombées négatives sur l’industrie nationale, a souligné la DG du commerce extérieur assurant que ce mécanisme contribuera à limiter le déficit commercial du pays à travers la rationalisation de l’importation des produits ayant des similaires locaux.

Une approche légitime et bientôt répandue

Force est d’affirmer que cette approche reconnue et parfois tolérée par l’Organisation mondiale du commerce ne peut pas être assimilée à ce que prohibe l’OMC. C’est une forme de protectionnisme où l’intervention de l’Etat vise à protéger son économie interne de la concurrence d’autres États. Cette politique économique a pour principal objectif d’équilibrer la balance commerciale d’un pays lorsque ses importations sont trop importantes et risquent de nuire à la production locale. Il peut s’agir d’une mesure ponctuelle qui sert à protéger une industrie en voie de développement et qui pourrait être dépassée par la concurrence internationale sans intervention de l’État.

Il convient en outre de préciser que protectionnisme peut se manifester par la mise en place de droits de douane, de taxes à l’importation, de normes contraignantes ou encore de subventions encourageant l’exportation pour les entreprises locales. Il s’agit là d’établir des mesures dissuasives pour les pays importateurs, et au contraire, des mesures encourageantes pour les industries locales afin qu’elles exportent.

Enfin, ces mesures servent à renforcer la production des industries locales et défendre les intérêts des entreprises face aux concurrents étrangers, qui sont parfois plus compétitifs en termes de prix. Cela relève d’une politique interventionniste volontaire de l’État, qui se prémunit lorsqu’il est en situation de désavantage face aux concurrents d’autres pays.