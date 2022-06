La Tunisie se joint à la coopération touristique entre pays islamiques et européens

Le secrétaire général du Centre pour la promotion du tourisme de santé dans les pays musulmans, Majid Zangouei, a visité la Tunisie, l’Italie, la Pologne et l’Allemagne afin de développer les relations touristiques entre les pays européens et les pays islamiques.

Il a déclaré dimanche à l’agence de presse iranienne IRNA qu’une coordination avait été établie entre les organismes liés au tourisme de santé dans ces pays afin d’élargir la coopération internationale pour échanger des expériences et définir des activités commerciales et d’investissement conjointes dans ce domaine.

Ila ajouté que sa tournée a permis de faciliter la participation des entreprises de santé et de tourisme de santé à des événements dans des pays européens et musulmans, d’organiser une réunion sur l’interconnexion des entreprises de tourisme de santé dans les pays européens et musulmans, d’organiser le troisième congrès africain du tourisme médical en Tunisie et un événement similaire en Italie.