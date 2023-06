La Tunisie signera-t-elle incessamment un accord financier avec l’UE ? 

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a confirmé, dans une lettre adressée lundi 26 juin 2023 aux dirigeants de l’UE avant le Conseil européen de jeudi et vendredi, que la Commission était prête à renouveler son partenariat avec la Tunisie, a rapporté le Nova Presse.

« Ma visite en Tunisie le 11 juin avec la Première ministre Georgia Meloni et le Premier ministre Mark Rutte a démontré la valeur de l’approche de Team Europe », indique la lettre.

« La Tunisie est l’un de nos principaux partenaires depuis de nombreuses années et nous sommes maintenant prêts à revitaliser nos relations avec un partenariat global basé sur cinq piliers: une assistance financière totale une fois les conditions nécessaires réunies, le renforcement des relations économiques et commerciales, ainsi que la coopération dans le domaine de l’énergie verte, la migration ainsi que l’augmentation des contacts entre les peuples », a-t-elle ajouté.

« Le commissaire Oliver Várhelyi devrait bientôt finaliser un protocole d’accord avec la Tunisie sur tous ces sujets », a conclu la responsable.

De son côté, le vice-Premier ministre italien et ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Antonio Tajani, a annoncé, lundi 26 juin 2023, que Várhelyi, signera demain à Tunis un accord d’assistance financière pour lutter contre la traite des êtres humains, dans un contexte de conviction croissante de la nécessité d’aider la Tunisie, selon l’agence de presse italienne Nova.

« Demain, le commissaire Várhelyi signera un accord avec le gouvernement tunisien pour une assistance financière, en particulier en ce qui concerne la lutte contre la traite des êtres humains et avec un financement substantiel de l’Union européenne, comme décidé à la fin de la mission de Meloni, Rutte et von der Leyen », a déclaré Antonio Taiani à la fin de la réunion du Conseil des affaires étrangères de l’UE à Luxembourg.

« J’ai parlé ce matin avec le ministre tunisien des Affaires étrangères peu après l’arrivée du texte. La première tranche du financement de l’UE ira donc à la Tunisie. Nous avons également parlé de ce qui peut être fait avec le FMI et nous avons noté une certaine souplesse de la part du FMI. Maintenant, nous attendons la proposition du gouvernement tunisien, mais les choses vont dans la bonne direction. »

Antonio Tajani a déclaré qu’il était important d’avoir un « engagement européen » pour tenter d’aborder et de résoudre la « question tunisienne », a rapporté l’agence de presse Nova.

« Nous devons essayer d’aborder et de résoudre le problème financier, d’assurer la stabilité du pays et de l’Afrique du Nord et de réduire les flux migratoires », a-t-il ajouté.

« L’Italie est en première ligne et nous ne reculons pas devant les réformes qui peuvent être mises en œuvre », ajoutant qu’ « il est difficile de demander la suppression des subventions sur le pain et l’essence pour éviter les tensions sociales, mais d’autres réformes peuvent être faites ».

Le ministre a souligné que l’Italie « soutient l’approche qui prévoit le décaissement des fonds lorsque la réforme est mise en œuvre ».

Contenu de la déclaration conjointe entre la Tunisie et l’Union européenne

Il est à noter que le dimanche 11 juin 2023, la présidence de la République tunisienne a publié une déclaration conjointe entre la Tunisie et l’Union européenne indiquant que « sur la base de l’histoire commune, de la proximité géographique et des relations fortes entre les deux parties, il a été convenu de travailler ensemble sur un ensemble complet de partenariats pour renforcer les liens qui les unissent pour l’intérêt commun des deux parties ».

Le partenariat global couvrira plusieurs domaines, notamment le renforcement des relations économiques et commerciales et la création d’un partenariat dans les domaines de l’énergie durable et compétitive, des migrations et du rapprochement entre les peuples.

L’UE et la Tunisie ont des priorités stratégiques communes dans tous ces domaines, pour lesquelles les deux parties bénéficieront d’une coopération renforcée.

Programme de coopération Tunisie-UE

Dimanche 11 juin 2023 également, la Commission européenne a dévoilé un programme de coopération en cinq points avec la Tunisie.

Le développement économique est le premier pilier, avec une volonté de mobiliser jusqu’à 900 millions d’euros pour la Tunisie, 150 millions d’euros supplémentaires pourraient être fournis dans un premier temps pour soutenir le budget.

Le deuxième domaine concerne l’investissement et le commerce, et la Commission a révélé que le plus grand domaine d’investissement est l’énergie, l’UE investissant plus de 300 millions d’euros dans le projet d’interconnexion électrique ELMED.

Le quatrième point concerne la lutte contre la migration, puisque l’UE fournira cette année 100 millions d’euros à la Tunisie pour la gestion des frontières, la recherche et le sauvetage et la lutte contre le trafic de migrants.