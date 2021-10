La Tunisie suspendue des instances de l’Assemblée parlementaire francophone

La Tunisie est suspendue des Instances de l’Assemblée parlementaire francophone (APF). Cette mesure est prise à l’issue de la réunion, mardi, des membres du bureau de l’APF consacrée à l’état de la démocratie dans l’espace francophone.

« (…)les membres du Bureau ont passé en revue les situations politiques au sein de l’espace francophone et pris acte de la suspension de facto des sections tchadienne, guinéenne et tunisienne des instances de l’APF à la suite de l’évolution de la situation dans ces trois pays », lit on dans un communiqué publié sur le site de l’APF.

Mardi, l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) a annoncé le report , d’un an, du 18e Sommet de la Francophonie, pour « permettre à la Tunisie de pouvoir organiser cette instance importante dans les conditions les plus optimales ».