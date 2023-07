La Tunisie tient son rang d’Etat solvable

Samedi 29 juillet 2023, l’Assemblée des représentants du peuple, qui n’en finissait pas de recevoir son baptême du feu, tenait sa sixième séance pour examiner trois projets de loi, relatifs à l’approbation de la convention de prêt conclue le 20 juillet 2023 entre le Gouvernement de la République tunisienne et le Gouvernement du Royaume d’Arabie saoudite pour financer le budget de l’Etat, et le projet de loi n° 020/2023 portant approbation de la convention de prêt conclue le 19 juillet 2023 entre la République tunisienne et la Banque africaine de développement. La Représentation nationale a délibéré aussi sur le projet de loi n° 021/2023 portant approbation de la convention de prêt conclue le 29 avril 2023 entre la République tunisienne et le Fonds arabe de développement économique et social pour contribuer au financement du projet de construction et de réhabilitation de routes classées.

Autant d’occurrences pour écouter en cette conjoncture où il est fortement question défaut de paiement de la Tunisie, la ministre des Finances , Sihem Boughdiri, s’exprimer sur la question .Elle a tout d’abord rappelé que le rôle de son département réside dans la mobilisation de ressources pour soutenir le budget de l’État afin de faire face aux dépenses, ajoutant que des efforts importants ont été déployés dans ce domaine au cours des deux dernières années.

Elle a surtout assuré que l’État n’avait fait défaut sur aucun prêt malgré la situation difficile des finances publiques, croyant au principe de continuité de l’État, et a souligné que les effets de la guerre russo-ukrainienne ainsi que ses répercussions sur la situation économique et financière mondiale sont importants et, en effet, opportuns.

Afin de consacrer le principe de transparence, la ministre a souligné que tous les rapports relatifs aux dettes de l’Etat tunisien sont publiés sur le site internet du ministère des Finances, et qu’ils sont mis à jour et numérotés, et que ces documents seront joints au projet de loi de finances pour l’année 2024.

En ce qui concerne la situation des entreprises publiques, la ministre des finances a indiqué que le programme d’audit s’inscrit dans le cadre du programme gouvernemental de réforme du statut des entreprises publiques et que le ministère a supervisé son achèvement.

Elle a, en outre, expliqué que le gouvernement a œuvré en vue de rétablir la production de phosphate sur une base régulière, notant que des résultats positifs ont été obtenus à cet égard.

La responsable a, par ailleurs, souligné que l’État continue de soutenir le secteur agricole en tant que secteur stratégique et de soutenir les petites et moyennes entreprises, notant que la loi s’applique à tous sans sélection ni exception, soulignant que le département de collecte fait des efforts importants et des campagnes de terrain afin de régler la situation et d’intégrer l’économie parallèle dans le circuit légal.

S.Saied : « 48 mesures de réforme »

Pour sa part, le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Saied, dans son discours, a déclaré que le ministère avait tenu une série de réunions dans tous les gouvernorats de la République consacrées à la planification et que ces réunions se poursuivraient à partir de la mi-août, pour suivre et étudier les résultats de la première session de réunions.

Le ministre a confirmé qu’il existe 48 mesures de réforme, dont la plus importante est l’inventaire complet des terres domaniales afin de cerner leur utilisation, en plus de renforcer le financement dans le secteur agricole pour soutenir les petits agriculteurs.

Il a souligné que le secteur de l’alimentation est un secteur diversifié qui nécessite de nombreuses réformes pour pouvoir atteindre l’autosuffisance, indiquant que le ministère travaille à encourager l’économie sociale solidaire et le système des entreprises civiles.

Le ministre a indiqué que tous les prêts qui sont soumis au Parlement sont étudiés en profondeur par les responsables de l’administration Il a ajouté que le processus de réforme a progressivement décollé malgré toutes les difficultés, considérant que la meilleure voie vers l’optimisme est de travailler sans relâche.