La Tunisie touchée par une vague de grippe saisonnière depuis trois semaines

La Tunisie enregistre, depuis trois semaines, une vague d’infection par la grippe saisonnière, a indiqué vendredi le dr Rafik Boujdaria, chef de service des urgences à l’hôpital Abderrahmen Mami, à l’Ariana.

Dans une déclaration à la TAP, Boujdaria a fait remarquer, à ce propos, qu’une grande affluence de malades infectés par la grippe a été enregistrée dans les hôpitaux publics. Le nombre des consultations a augmenté, a-t-il signalé rappelant que la capacité d’accueil concernant les lits de réanimation a atteint ses limites et que les lits dans les services de pédiatrie ont dépassé la capacité d’accueil à raison de 200pc, soit plus de deux enfants par lit. La mutation des virus de grippe saisonnière qualifiée par une forte propagation a provoqué une hausse du nombre des contaminations par cette grippe qui touche les différentes tranches d’âge.

Cette propagation du virus s’explique aussi par la baisse de l’immunité des tunisiens, lors des deux dernières années, durant lesquelles la pandémie de covid-19 a été enregistré, un confinement appliqué et des mesures préventives respectées. Les symptômes de cette grippe sont notamment la diarrhée, le vomissement, température élevée, maux de tête, et toux, selon Boujdaria. Il a exprimé ses craintes face à une nouvelle vague de coronavirus, prévue en mois de janvier prochain, en parallèle avec la propagation de la grippe saisonnière. Il a recommandé l’impératif d’achever la vaccination contre la grippe saisonnière ainsi que le coronavirus notamment pour les personnes âgées et souffrant de maladies chroniques tout en respectant les mesures préventives.