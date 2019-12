La Tunisie triplement primée par l’Isesco: La Cité de la Culture lauréate parmi 5 villes islamiques

En cette journée qui marque la fin de la manifestation “Tunis Capitale de la Culture islamique 2019”, pour la région arabe, la Tunisie a été triplement récompensée par l’Organisation islamique pour l’Education, les Sciences et la Culture (ISESCO).

Les récompenses ont été annoncées au cours des travaux de la 11e Conférence des ministres de la culture des pays islamiques, tenue mardi à Tunis, sous le slogan “Pour le développement des politiques culturelles actuelles dans le monde islamique”.

Le premier prix décerné est celui au Projet de création de la Cité de la Culture, remis par le directeur général de l’Isesco, Salim Mohammed Al Malik, au ministre des Affaires Culturelles, Mohamed Zine Elabidine.

Un second prix d’encouragement dans le secteur de l’artisanat est décerné au Centre National de la Céramique d’Art, Sidi Kacem Jelizi.

Le troisième prix est celui de la meilleure production médiatique autour de la manifestation “Tunis Capitale de la Culture islamique 2019”, pour la région arabe, décerné au programme télévisé “La République de la Culture” diffusé sur la chaîne “Al Watanya 1”. Ce programme hebdomadaire aborde des questions nationales d’ordre social, culturel et même politique en présence d’intellectuels, écrivains et auteurs tunisiens.

Ces deux récompenses ont été respectivement remises à Mohamed Hachicha, céramiste et directeur du Centre National de la Céramique d’Art et Abdelhalim Messaoudi, intellectuel et écrivain tunisien qui est le producteur et l’animateur du programme primé.

Au total cinq récompenses ont été décernées par l’Isesco pour cinq des meilleurs projets culturels réalisés dans des villes désignées, capitales de la Culture islamique, dans diverses zones géographiques du Monde. Outre la Tunisie, la Palestine, Bahreïn, Brunei et Azerbaïdjan ont été primés.

“Al-Qods”, Capitale permanente de la culture islamique, représentant la Palestine a été primée pour le projet culturel de l’association Borj Laklak en plus d’un prix d’encouragement décerné à l’association des amis de Bir Zeit, ville située dans les territoires palestiniens occupés.

Cette année, l’Isesco célèbre aussi la ville de Bandar Seri Begwan, capitale du Sultanat de Brunei, pour la Zone Asie. Brunei a remporté un prix pour un projet de compétition sur l’histoire de Brunei, Dar Essalem et un autre prix encourageant.

Bahreïn, dont la Capitale Manma est été désignée Capitale de la culture islamique en 2018, a remporté le prix du projet “Pearl Road” alors que l’Azerbaïdjan, dont sa ville Baku, Capitale de la culture islamique 2009, a eu le prix pour le projet sur les valeurs familiales et religieuses.

Placé sous l’égide du ministère des Affaires Culturelles, “Tunis, Capitale de la Culture islamique pour 2019” est un évènement organisé par l’Organisation islamique pour l’Education, les Sciences et la Culture (ISESCO).

La cérémonie finale de la manifestation “Tunis Capitale de la Culture islamique 2019”, entamée en mars dernier, est prévue ce soir au théâtre de l’Opéra à la Cité de la Culture. Elle sera marquée par la passation du flambeau à la ville désignée par l’Isesco, Capitale de la Culture islamique 2020, pour la région arabe (Le Caire, Egypte).