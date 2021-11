La Tunisie utilise-t-elle bien et dûment son capital humain ?

Il y a bientôt onze ans, des milliers de personnes sont descendues dans les rues en Tunisie, frustrées par la pauvreté, le chômage et la corruption. Des millions de personnes espéraient que cela inspirerait le changement en Tunisie. Depuis lors, le pays a entrepris avec succès une transition démocratique de ses politiques et de ses institutions. Une nouvelle constitution a été adoptée en 2014. Cependant, les défis découlant de la situation socio-économique désastreuse, des préoccupations en matière de sécurité et des changements politiques fréquents risquent désormais d’éclipser les progrès importants réalisés jusqu’à présent.

C’est que l’économie tunisienne souffre de plusieurs dysfonctionnements structurels, dont les inégalités, la corruption, la désindustrialisation et la prévalence de secteurs à faible valeur ajoutée. Selon l’indice de compétitivité mondiale 2019, sur lequel la Tunisie se classe 87e sur 140 économies, la bureaucratie gouvernementale et l’instabilité politique sont des facteurs qui ont un impact négatif sur l’environnement des affaires. La grande majorité des grandes entreprises sont restées publiques, et l’administration publique se profile. En dehors du secteur public, il existe un niveau élevé d’informalité et un grand nombre de micro, petites et moyennes entreprises. Elles offrent des emplois plutôt peu qualifiés et ont une faible capacité de croissance et d’innovation. La création d’emplois a été faible, même en période de croissance soutenue du PIB de 2,5 % à 5 % par an avant 2019.

L’économie tunisienne a été sévèrement touchée par l’épidémie de COVID-19. L’important secteur du tourisme et les exportateurs qui fournissent les industries automobiles et textiles européennes ont ressenti un fort impact négatif. On s’attend à davantage de stress à mesure que la crise se propage dans l’économie nationale.

De nombreuses entreprises sont confrontées à des pénuries de trésorerie en raison des fermetures temporaires et de la baisse des revenus de la consommation et des exportations.

La Tunisie a une population jeune, 39% ayant moins de 25 ans en 2018 (Eurostat, 2020, p. 19). Développer un parcours professionnel significatif pour ces jeunes femmes et hommes et les aider à exercer une activité économique rémunérée est une préoccupation majeure pour la Tunisie. La faiblesse de l’économie entrave la participation des personnes au marché du travail et entraîne une hausse du chômage, des emplois dans le secteur informel et des migrations, ce qui touche les jeunes et les femmes de manière disproportionnée (UNECA, 2019). Compte tenu des niveaux de chômage élevés, plus de 100 000 jeunes ont quitté la Tunisie depuis la révolution.

Les institutions publiques se sont approprié ces stratégies. Cependant, le rythme de prise de mesures concrètes a été lent, malgré un soutien financier important de l’UE et d’autres donateurs. Les changements fréquents de gouvernements et leurs agendas politiques présentent des obstacles à la mise en œuvre des réformes de manière cohérente. De plus, il est important de savoir comment les acteurs locaux sont capables de contextualiser les nouveaux concepts et les projets pilotes introduits avec le soutien des donateurs.

La plupart des stratégies nationales sont proches de leur date d’expiration, ce qui donne l’occasion d’entreprendre des analyses approfondies de l’état des lieux et de redéfinir les priorités politiques de la Tunisie pour l’après 2020 ; c’est aussi l’occasion d’examiner ce que les budgets et les capacités locales peuvent absorber. Pour les donateurs, il pourrait s’agir de passer de la coordination à une coopération plus étroite, par exemple par le biais d’exercices de programmation et de mise en œuvre conjoints.

Le capital humain restera sous-utilisé

Les emplois du secteur public sont rares et le secteur privé ne crée pas suffisamment d’emplois pour absorber le nombre croissant de jeunes arrivants instruits sur le marché du travail. La croissance sans emploi a entraîné un déficit annuel d’environ 19 000 emplois entre 2011 et 2017. Avec la désindustrialisation en cours, la structure de l’emploi en Tunisie s’est déplacée vers le secteur des services. Ce dernier représentait la plus grande part de l’emploi (54%), suivi de l’industrie (33%) et de l’agriculture (13%) . Il existe d’énormes différences régionales : les emplois existent surtout dans la capitale Tunis et les zones côtières, et moins dans les régions intérieures.

Sans un environnement plus favorable à la croissance des entreprises et à la création d’emplois, le potentiel de capital humain de la Tunisie risque de rester sous-utilisé, constate un rapport de la Fondation Européenne de la Formation ( ETF) . Il existe un large consensus national sur le fait que la poursuite de l’intégration de la Tunisie dans les chaînes de valeur mondiales pourrait contribuer à générer des activités à plus forte valeur ajoutée et des emplois pour une main-d’œuvre plus qualifiée. Des politiques sont nécessaires pour ajuster l’environnement des affaires et moderniser les entreprises afin de les aider à se développer. Dans le même temps, des emplois plus nombreux et de meilleure qualité exigent des personnes possédant les qualifications et les compétences professionnelles adéquates. Les compétences et qualifications professionnelles sont un pilier essentiel du stock de capital humain de la Tunisie, c’est pourquoi la mise à niveau de la formation professionnelle initiale et continue mérite une plus grande attention politique.

Relever les défis présents de manière soutenue et systématique peut avoir un impact à moyen et long terme sur l’efficacité du système de formation professionnelle initiale et continue. Elle améliorera la pertinence et la qualité de ses résultats en termes de compétences employables des jeunes et des adultes. Elle contribuera à une meilleure utilisation des investissements publics, privés et des donateurs. L’inclusion d’un plus grand nombre de personnes dans les programmes de développement des compétences, la prévention des abandons précoces et l’acquisition par les travailleurs de compétences pertinentes sur le marché du travail renforceront le potentiel de ressources humaines de la Tunisie, amélioreront la transition entre l’école et le travail et contribueront aux objectifs du pays en matière de développement économique, de marché de l’emploi et d’inclusion sociale.