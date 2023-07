« La Tunisie va être confrontée dans les prochaines semaines à un problème d’approvisionnement en céréales » 

AM*

« Force est de constater que tant en Libye qu’en Tunisie, le dialogue avec les organisations financières internationales est jugé important par les autorités tout en restant perfectible. L’enjeu du sommet pour un Nouveau Pacte Financier à Paris fin juin était d’ailleurs justement d’explorer les évolutions stratégiques possibles pour les institutions financières multilatérales. Après une interruption d’une décennie, les services du FMI ont ainsi repris les consultations avec les autorités libyennes et ont publié début juin un rapport article IV. Le renforcement de l’implication des services du FMI sur la Libye est une évolution positive. Si l’absence de données économiques et financières fiables en Libye ainsi que l’incertitude autour de la situation politique rendent l’exercice nécessairement parcellaire, il est salutaire de pouvoir disposer d’une analyse macroéconomique plus complète du pays. En Tunisie, la Banque mondiale vient de lancer son « cadre de partenariat » qui structurera son action jusqu’en 2027. Le FMI se tient également prêt à poursuivre les négociations vers un programme sur la base de propositions alternatives concrètes de la part des autorités tunisiennes. Les réformes restent indispensables car si la conjoncture favorable allège, temporairement, la pression budgétaire, elle ne règle en rien les vulnérabilités du pays qui va être confronté dans les prochaines semaines à un problème d’approvisionnement en céréales en raison de la sécheresse.

*Fanny Labarthe : Cheffe du service économique régional de l’ambassade de France en Tunisie