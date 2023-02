La tunisienne Jihène Ghariani, portée disparue en Turquie, a été retrouvée saine et sauve

La Tunisienne Jihène Ghariani, portée disparue depuis hier lundi 6 février, après le séisme qui a secoué, le jour même, le sud de la Turquie, faisant plusieurs morts, a été retrouvée, a annoncé sa sœur sur les ondes de Mosaïque FM.

La jeune femme qui réside à Hatay (Antakya) est saine et sauve et a été conduite dans un parc avec d’autres habitants, loin des grandes constructions et des immeubles, a fait savoir sa sœur.

« Nous avons réussi à contacter Jihène (…) elle est en bonne santé et en sécurité maintenant (…) Elle était injoignable en raison d’un problème de réseau dans cette zone sinistrée (…) Jihène va bien et on la rappellera.