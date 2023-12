Ons Jabeur, une championne sur et en dehors des terrains

La Tunisienne Ons Jabeur s’est déclarée, mercredi, sur son compte facebook, reconnaissante pour les deux récompenses qu’elle venait de recevoir de la part de le WTA Tour, en reconnaissance pour ses performances et ses initiatives en dehors des courts de tennis.

Jabeur qui a fini l’année à la 6e position mondiale du classement WTA, a reçu le Peachy Kellmeyer Player Service Award, attribué par ses paires, pour avoir « montré la voie dans le soutien d’autres athlètes ainsi que dans des initiatives plus larges ».

Elle a également remporté le Karen Krantzcke Sportsmanship Award qui est aussi un prix voté par les joueuses reconnaissant une véritable ambassadrice du sport, qui respecte les règles du fair-play, montre du respect pour les autres et se comporte avec élégance sur le terrain et en dehors.

Pour rappel, la tenniswoman tunisienne est en course pour le titre de meilleure sportive de l’année 2023, lors du référendum annuel de l’agence TAP, dont les résultats seront annoncés mercredi prochain.

