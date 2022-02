La valse des salaires du secteur public, une hypercrise incandescente pour le pouvoir!

Alors que le budget du pays tarit à vue d’œil sous l’effet d’une crise financière à évolution lente, des centaines de milliers de fonctionnaires du secteur public sont en proie à des difficultés de plus en lancinantes pour joindre les deux bouts.

Leurs difficultés financières menacent de déstabiliser encore davantage un pays déjà aux prises avec des troubles politiques et pourraient nuire à l’ordonnance du pouvoir et puiser leur brandon dans une économie en panne et des promesses qui tardent à se concrétiser. D’autant que l’Etat tunisien emploie plus de salariés que toute autre société ou entreprise du pays, et la moitié des dépenses de l’État est consacrée au paiement des salaires du secteur public , l’un des taux les plus élevés au monde, selon le Fonds monétaire international, souligne le site The National.

Le nombre des fonctionnaires de l’Etat a presque doublé au cours des années de transition qui ont suivi la révolution de 2011. La création d’emplois est devenue une priorité politique pour les partis émergents afin d’acheter la paix sociale après un soulèvement ancré dans les griefs économiques. Les acteurs politiques ont cherché à répondre aux demandes de « travail, liberté et dignité » qui ont résonné dans toute la Tunisie pendant et après la révolution – sans envisager de plan économique pour suivre l’augmentation de la masse salariale.

Onze ans plus tard, la Tunisie accuse un déficit de 11,5 % et la dette publique atteint 90 % de son PIB, selon la Banque mondiale. Le pays dépend fortement de l’aide étrangère et des prêts du FMI pour payer ses dettes et rester solvable.

Depuis des décennies – même avant la révolution, sous les règnes de Habib Bourguiba et de Zine El Abedine Ben Ali – le FMI préconise des coupes sombres dans la masse salariale du secteur public, en invoquant le gonflement des agences et un absentéisme record, comme moyen de réduire la dette publique.

Mais les appels à la réduction des emplois ou des salaires se heurtent à la résistance farouche de la puissante UGTT, qui a la capacité de paralyser l’économie par des grèves générales. Mardi, l’UGTT a réélu son influent et pugnace dirigeant, Noureddine Taboubbi, qui a catégoriquement rejeté tout accord du FMI impliquant des réductions de salaires.

Crise de paiement des salaires

En dépit de la crise économique que traverse la Tunisie, les négociations en vue d’un plan d’assistance de 4 milliards de dollars du FMI, prévues pour l’été dernier, sont restées au point mort après que le président Kais Saied a démis de ses fonctions le gouvernement qui dirigeait les négociations, et a pris en main l’ensemble du pouvoir dans le pays en juillet, préférant concentrer son attention sur l’amendement, voire la réécriture de la constitution plutôt que sur le redressement de l’économie en lambeaux.

Selon les experts cités par The National, cette concentration singulière pourrait s’avérer problématique pour le président de la République. « Kais Saied est en train de répéter, de manière plus dramatique et plus profonde, la même erreur essentielle de la période post-révolutionnaire : être tellement pris par l’élaboration de solutions politiques que l’on oublie d’en trouver pour les problèmes socio-économiques », a déclaré Monica Marks, professeur adjoint de politique du Moyen-Orient à l’université de New York à Abu Dhabi.

Elle estime que la crise de paiement des salaires pourrait avoir un effet déstabilisant et conduire à des grèves ou des protestations majeures.

« Il est difficile de mettre en colère les gens au sujet de la liberté d’expression ou des freins et contrepoids », a-t-elle déclaré, « mais si les tourments financiers sont plus vifs qu’ils ne le sont déjà, Saied va passer des moments très difficiles », a-t-elle dit

Alors que les discussions avec le FMI ont repris la semaine dernière, l’attention singulière que Saied porte à la réforme constitutionnelle n’est pas passée inaperçue auprès de ceux qui dépendent de son gouvernement pour leur salaire.

« Si une réforme économique est en cours, elle est très lente », a déclaré un professeur d’université dont le salaire est en retard depuis plusieurs mois consécutifs. Selon lui, entre les retards de paiement, les taux d’intérêt élevés des banques et l’inflation croissante, il est impossible d’épargner pour l’avenir. Il dit qu’il prend un travail supplémentaire en tant que traducteur ou interprète pour compléter son salaire et pour pouvoir acheter de l’essence pour sa voiture afin de parcourir les 120 kilomètres qui le séparent de son travail les semaines où son salaire est retardé.

« Même avec le travail supplémentaire, il est toujours difficile d’économiser suffisamment pour apporter un changement substantiel dans votre vie », s’est-il plaint, toujours cité par The National.