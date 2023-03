La  vice-présidente américaine Kamala Harris en tournée en Afrique

La vice-présidente américaine Kamala Harris va se rendre entre la fin mars et début avril au Ghana, en Tanzanie et en Zambie, a annoncé lundi la Maison Blanche, à la suite d’un sommet États-Unis-Afrique qui s’est tenu à Washington fin 2022.

« Ce voyage renforcera les partenariats des États-Unis en Afrique et fera progresser nos efforts communs en matière de sécurité et de prospérité économique », a déclaré la porte-parole de la vice-présidente, Kirsten Allen.

A Accra, Dar es Salaam et Lusaka, Kamala Harris doit rencontrer les présidents des trois pays pour notamment « discuter des priorités régionales et mondiales, notamment notre engagement partagé en faveur de la démocratie, d’une croissance inclusive et durable, de la sécurité alimentaire » et de la guerre en Ukraine, selon le communiqué.

Elle prévoit de se rendre au Ghana du 26 au 29 mars, puis en Tanzanie du 29 au 31 mars et enfin en Zambie les 31 mars et 1er avril. Mme Harris a un lien personnel avec le troisième pays de son itinéraire. Son grand-père maternel a travaillé en Zambie il y a de nombreuses années et elle lui a rendu visite lorsqu’elle était jeune fille.

La vice-présidente démocrate se rendra sur place après une visite en février de Jill Biden, l’épouse du président, dans la Corne de l’Afrique, où elle avait notamment évoqué la sécheresse record et les questions agricoles et alimentaires.

Kamala Harris doit ainsi, selon la Maison Blanche, travailler afin de soutenir « la résilience et l’adaptation climatique » dans la région. En plus de rencontrer les présidents de chacun des trois pays, elle prévoit de s’entretenir avec « de jeunes dirigeants, des représentants du monde des affaires, des entrepreneurs et des membres de la diaspora africaine », a précisé Kirsten Allen.