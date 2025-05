« La victoire sur Hamas prime la libération des otages », selon Netanyahou

Le but ultime de la guerre entre Israël et Hamas est de l’emporter sur tous les ennemis d’Israël, a déclaré le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou.

Si le retour des otages est un objectif très important, « en temps de guerre, il n’y a qu’un seul but ultime, et c’est la victoire sur nos ennemis », a-t-il affirmé.

Le Forum des familles d’otages et de disparus a répondu que « le retour des otages n’était pas moins important – c’était l’objectif suprême qui devait guider le gouvernement israélien ».

« Les familles des otages sont inquiètes, Netanyahou s’aligne sur [le ministre des finances Bezalel] Smotrich, contrairement à l’écrasante majorité de l’opinion publique israélienne qui, par-dessus tout, souhaite le retour de tous les captifs.

À la mi-avril, Smotrich a été confronté à des réactions négatives pour avoir fait un commentaire similaire à celui du premier ministre lors d’une interview à la radio de l’armée.

« Smotrich, l’histoire se souviendra de la façon dont vous avez endurci votre cœur à l’égard de vos frères et sœurs en captivité et choisi de ne pas sauver certains d’entre eux de la mort et d’autres de la disparition », a déclaré le forum, en réponse aux propos tenus par le ministre lors de cette interview.

- Publicité-