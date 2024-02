La Zambie veut un accord sur sa dette

La Zambie a encore près de 7 milliards de dollars de dettes en attente de règlement. Et ce, malgré un accord conclu l’année dernière avec des prêteurs bilatéraux, qui a permis de traiter plus de 6 milliards de dollars.

Ces 7 milliards sont dus aux détenteurs d’obligations et aux banques commerciales. La quête du pays d’Afrique australe pour l’allégement de sa dette a été longue et épuisante. En octobre dernier, un accord avec les détenteurs d’obligations visant à restructurer environ 3 milliards de dollars de dette a été rejeté par les créanciers officiels, rappelle AfricaNews.

Menés par la France, la Chine et l’Afrique du Sud, ils ont fait valoir que les conditions convenues par Lusaka avec les détenteurs d’obligations ne correspondaient pas aux concessions que le pays d’Afrique australe avait obtenues de la part des prêteurs officiels.

Les tribulations de la Zambie sont suivies de près par l’Éthiopie et le Ghana, qui sont les prochains à bénéficier d’une restructuration de leur dette.

Andrew Chibuye est l’associé principal de PWC en Zambie. Il est notre invité dans l’émission pour donner un aperçu de la longue quête de la Zambie pour l’allègement de sa dette.

- Publicité-