La ZECLAF augmentera  le commerce intra –africain de près de 53%

La Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) possède un énorme potentiel pour autonomiser les femmes et les jeunes, a estimé, dans un long article sur ce marché panafricain, « Afrique Renouveau » des Nations Unies, mettant l’accent sur les efforts de l’Union africaine (UA) pour accélérer sa mise en œuvre, de manière à recentrer l’énergie du continent sur des interventions propices à l’autonomisation des jeunes et des femmes.

L’;Afrique a la population la plus jeune du monde, avec plus de 400 millions de jeunes âgés de15 à 35 ans, a signalé Afrique Renouveau, ajoutant que la masse critique de jeunes et de femmes reste le principal point d’ancrage de la ZLECAf.

Ce gigantesque marché continental unique devrait permettre l’augmentation du commerce intra-africain de 52,3 %, tandis que la Banque mondiale estime que la ZLECAf relèvera les revenus de l’Afrique de 450 milliards de dollars d’ici 2035 et accroîtra les exportations intra-africaines de plus de 81 %.