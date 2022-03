L’Administration US n’a jamais abordé la situation en Tunisie avec humilité ou flexibilité!

La démocratie naissante de la Tunisie serait aujourd’hui au bord du gouffre, comme se hasardent à la trouver des observateurs étrangers, médias, think tanks et analystes confondus. Le site Inkstick se réfère à la théorie démocratique qui veut que les gouvernements doivent à la fois sembler capables d’exécuter leurs tâches et de faciliter un certain niveau de bien-être s’ils veulent réussir là où les autocraties renversées ont échoué, pour expliquer une partie de la paralysie politique de la Tunisie au cours des années qui ont précédé le coup du 25 juillet de Kais Saied.

Là où l’aide a mal tourné !

Abordant le rôle que les États-Unis et la communauté internationale peuvent jouer dans la promotion de la démocratie dans le monde, Inkstick estime que la Tunisie offre de profondes leçons sur le potentiel d’un nouveau type de politique étrangère pro-démocratique. Plutôt que de supposer que l’intervention militaire peut faciliter une consolidation démocratique réussie – comme dans les cas de l’Irak et de l’Afghanistan – ou que nous devrions simplement laisser chaque nation à ses propres moyens, il y a place pour une politique économique pro-démocratique, affirme le site. Et plutôt que de s’appuyer sur un consensus dépassé, les organismes d’aide aux États-Unis et à l’étranger doivent être plus conscients des contraintes politiques sur le terrain dans les pays bénéficiaires de l’aide, et plus généreux dans l’octroi de l’aide au renforcement des capacités de l’État.

Les leçons de la Tunisie sont négatives, décrète-t-il, car elles montrent comment les organismes internationaux et les démocraties prospères n’ont pas réussi à renforcer la confiance dans une démocratie naissante face à un mécontentement intérieur légitime. Bien que la communauté internationale du développement reconnaisse l’importance de la gouvernance et de la démocratie, le cas tunisien suggère que les principes et la pratique sont loin d’être unis. Cela est peut-être plus évident lorsqu’il s’agit de la dynamique politico-économique du marché du travail tunisien. Selon l’Agence américaine pour le développement international (USAID), un quart des travailleurs tunisiens sont employés dans le secteur public. De nombreux secteurs économiques sont gérés par l’État. Soutenant que les dépenses publiques sont mal gérées et qu’elles évincent l’investissement privé, les organisations d’aide internationale comme l’USAID et la Banque mondiale ont accordé une grande attention au gouvernement pour qu’il réduise son budget. Pour sa part, le Fonds monétaire international est allé au-delà des encouragements, offrant des prêts à condition que le gouvernement tunisien impose des mesures d’austérité.

Certes, il ne devrait pas être controversé d’affirmer que, au moins à long terme, une économie prospère aura un secteur privé robuste. Mais à court terme, les organisations donatrices ont demandé quelque chose de politiquement irréalisable et ont miné la démocratie tunisienne dans le processus. L’emploi expansif dans le secteur public est une réalité politique en Tunisie, et des acteurs nationaux puissants comme l’UGTT sont fermement opposés aux réductions d’emploi dans la fonction publique, sans parler de l’élimination des subventions aux prix, une autre demande du FMI. En effet, l’incapacité répétée du pays à respecter les conditions du FMI l’a plongé dans une crise de la dette de plus en plus grave. Si les organisations d’aide étaient réellement engagées dans la consolidation de la démocratie en Tunisie, leurs recommandations socio-économiques n’auraient pas dû commencer par une impossibilité politique, qui a réussi à aggraver la situation économique de la nation nord-africaine.

Pour leur part, les États-Unis n’ont pas réussi à intervenir, malgré leur tradition d’intérêt pour la démocratie à l’étranger. Selon les données du Département d’État américain et de l’USAID, la Tunisie reçoit le huitième montant le plus élevé d’aide étrangère des États-Unis dans la région Moyen-Orient-Afrique du Nord, sur un total de 13 pays.

Est-il trop tard ?

Bien sûr, le président Joe Biden, avec sa conception de la géopolitique comme une lutte entre la démocratie et l’autoritarisme, est probablement entré en fonction trop tard pour mener des politiques qui auraient pu modifier de manière significative la direction que prenait déjà la politique tunisienne. Mais il est décourageant de constater que les administrations présidentielles précédentes n’ont pas réussi à aborder la situation en Tunisie avec humilité ou flexibilité, en s’appuyant sur de vieux modèles et en ne donnant pas la priorité à la transition démocratique inspirante de la Tunisie dans leurs programmes de politique étrangère. Il est doublement déprimant de voir l’administration actuelle ne faire guère plus que d’inviter timidement Saied à relâcher son emprise.

Aussi bouleversante que soit la détérioration de la démocratie tunisienne, elle offre des leçons importantes. Tout d’abord, pousser le gouvernement tunisien à poursuivre des réformes économiques impopulaires qui correspondent au modèle économique occidental – avec à peine une discussion sur la compensation des inévitables perdants des réformes – était une erreur. Au lieu de chercher une solution de rechange, les prêts conditionnels du FMI ont enfoncé la Tunisie de plus en plus dans la dette. En conséquence, l’aide au renforcement des capacités qui améliore la capacité du gouvernement tunisien à collecter des recettes et à fournir des services – ce qui aurait pu faciliter une plus grande responsabilisation des citoyens payeurs de taxes et améliorer l’image du gouvernement – aurait dû être une priorité plus importante. Il va sans dire que l’octroi inconditionnel de ce type d’aide aurait pu prévenir la crise de la dette dans laquelle se trouve aujourd’hui le pays.

Certains pourraient faire valoir qu’en raison du niveau élevé de corruption en Tunisie, les prêts conditionnels sont un outil important pour faire pression sur les acteurs politiques puissants afin qu’ils poursuivent les réformes. Il est certainement vrai que la corruption a joué un rôle majeur dans l’insatisfaction de la trajectoire démocratique de la Tunisie, mais les preuves que l’aide aggrave la corruption sont minces. L’aide devrait se concentrer sur des mesures qui donnent aux citoyens les moyens de demander des comptes à leurs gouvernements, plutôt que sur des tentatives externes de déraciner une corruption bien ancrée.

Si les interventions économiques internationales ont pu contribuer à consolider la démocratie tunisienne, rien ne garantit qu’elles aient permis de surmonter les facteurs locaux qui ont conduit à son déclin. La capacité des agences d’aide à faire bouger les choses est très limitée. Mais il est clair que des erreurs évitables ont entravé la transition démocratique de la Tunisie. Si les responsables politiques actuels et futurs se soucient réellement de promouvoir la démocratie dans le monde, ils devraient commencer par tirer les leçons du cas tunisien, recommande en conclusion Inkstick.