L’Afreximbank ouvrira centre régional à Tunis, et en verdira le développement 

La Banque africaine d’import-export (Afreximbank) annonce son intention d’ouvrir un centre régional à Tunis, marquant ainsi une nouvelle ère de coopération avec la Tunisie. Cette information a été dévoilée lors d’une rencontre de haut niveau Fethi Zouhair Nouri, Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie (BCT), et Benedict Oramah, Président de l’Afreximbank, tenue le mardi 2 juillet 2024 à Tunis.

Tout en traitant du partenariat financier, les échanges ont mis en lumière une vision commune pour l’avenir, avec un accent particulier sur la transition énergétique et la préservation du capital humain des pays africains.

La réunion, a souligné une volonté commune de renforcer les relations bilatérales et de développer des partenariats stratégiques. Comme l’a affirmé M. Oramah, « les relations avec la Tunisie sont dans une dynamique positive de coopération qui va être valorisée ».

· Soutenir les talents africains

Les discussions ont porté sur des sujets clés tels que la valorisation de la diaspora africaine, la mise en œuvre d’un écosystème favorable à l’émergence d’une élite prometteuse, et le renforcement de l’attractivité économique des pays d’origine.

Nouri a souligné l’importance de soutenir les talents africains à travers des initiatives facilitant leur intégration et leur contribution au développement économique de leurs pays d’origine. Il s’agit, a-t-il affirmé, de « croire en l’Afrique et son potentiel énorme ». Un constat partagé par Oramah, qui a précisé que l’Afreximbank collabore actuellement avec des partenaires internationaux pour la mise en place d’un programme spécifique destiné à la diaspora africaine.

· Financement des projets clés de développement

Les discussions ont également abordé les moyens de financement innovants pour des projets de développement dans les secteurs de la transition énergétique et du verdissement de l’économie tunisienne. Nouri a présenté les opportunités et défis liés à ces domaines, soulignant la nécessité d’un appui substantiel de l’Afreximbank pour réaliser les ambitions de la Tunisie en matière de durabilité et de croissance verte. « Nous aurons besoin de tous nos partenaires pour soutenir l’ambition de la Tunisie à travailler sur des solutions pérennes », a-t-il souligné.

Pour sa part, Oramah a réitéré l’engagement de son institution à soutenir activement les projets de développement de la Tunisie, un membre historique de l’institution : « vous pouvez compter sur l’Afreximbank. Les relations avec la Tunisie sont dans une nouvelle dynamique positive de coopération qui va être valorisée », a-t-il insisté, tout en précisant que le modèle de financement de l’Afreximbank pourrait s’adapter à la demande tunisienne. En annonçant l’ouverture prochaine d’un centre régional à Tunis, M. Oramah a affirmé l’importance stratégique de cette initiative pour renforcer les liens avec la Tunisie.

Sur un autre volet, Nouri et Oramah ont également discuté des opportunités qu’offre le « Système de Paiement et de Règlement Panafricain » (PAPSS), dont la BCT est membre. Ils ont convenu d’étudier les possibilités pour mieux développer les opérations de paiement en Afrique et saisir les possibilités et avantages qu’offre cette infrastructure de marché financier transfrontalière.

Les deux dirigeants ont convenu de poursuivre les échanges et de travailler de concert pour concrétiser les objectifs discutés. Cette collaboration promet d’ouvrir la voie à une coopération renforcée et mutuellement bénéfique, contribuant ainsi à un développement économique durable et inclusif pour la Tunisie et l’ensemble de la région africaine.