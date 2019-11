L’Afrique du Sud draine 22,2 milliards d’euros d’investissements

Plus de 1700 personnes de 22 pays ont participé à la deuxième conférence sur l’investissement à Johannesburg. Cette rencontre illustrait les efforts déployés pour améliorer les performances de la deuxième économie d’Afrique et s’attaquer au taux de chômage de 29,1%. Exactement un an après le premier sommet, 8 des 31 projets annoncés ont été lancés et 17 sont en phase de mise en œuvre.

“La valeur totale des engagements d’investissement pris aujourd’hui est de l’ordre de 363 milliards de rands [soit plus 22,2 milliards d’euros],” a souligné lors de ce deuxième sommet, Cyril Ramaphosa, président de l’Afrique du Sud. “Nous avons reçu des indications selon lesquelles 8 milliards de rands supplémentaires d’investissements sont encore soumis à l’approbation de conseils d’administration : ces investissements conduiront au bas mot, à la création d’environ 412.000 emplois directs au cours des cinq prochaines années,” a-t-il précisé.

L’accès favorable de l’Afrique du Sud aux marchés mondiaux a été au cœur de nombreuses discussions dans les secteurs du textile, de l’énergie et de la haute technologie. Les accords commerciaux conclus au sein de la SADC et des pays du groupe BRICS par exemple ont encouragé les investissements dans la chaîne de valeur.