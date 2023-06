L’Afrique du Sud lance avec les Pays-Bas et le Danemark un fonds d’hydrogène vert

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa et les gouvernements des Pays-Bas et du Danemark ont lancé un fonds d’hydrogène vert d’un milliard de dollars pour aider à lancer une industrie dans la lutte contre le changement climatique.

Le plan de transition énergétique de l’Afrique du Sud visant à mettre en place un pôle d’exportation d’hydrogène vert vise à utiliser des énergies renouvelables sans produire d’émissions de gaz à effet de serre.

Lors d’un forum d’affaires organisé à l’hôtel Capital de Pretoria, le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a déclaré que l’Afrique du Sud avait ce qu’il fallait pour mener la lutte contre le changement climatique.

«Avec ses énormes ressources renouvelables, l’Afrique du Sud est particulièrement bien placée pour devenir un acteur clé sur le marché mondial de l’hydrogène, et les Pays-Bas sont également bien placés pour devenir un partenaire stratégique. D’abord en tant que partenaire du développement local dans les domaines des énergies renouvelables, de l’hydrogène et des infrastructures, et aussi en tant que plaque tournante pour les importations d’hydrogène », a-t-il déclaré.