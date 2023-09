«L’Afrique est très riche et les grandes puissances cherchent à l’exploiter»

Le président du Conseil d’affaires tuniso-africain, Anis Jaziri, a confirmé, ce lundi 4 septembre 2023, que de nombreux pays africains connaissent de grandes transformations ces dernières années, ce qui nécessite compréhension et prise de conscience de la part des acteurs économiques tunisiens souhaitant se positionner en Afrique.

Ila ajouté, dans une déclaration sur les ondes d’Express Fm, que le marché africain est très vaste, et a expliqué que les entreprises tunisiennes travaillent depuis un certain temps pour s’y positionner, mais les développements politiques des deux dernières années en Afrique ont considérablement affecté ces efforts, en particulier en Afrique de l’Ouest et dans les pays d’Afrique francophone, pays que la Tunisie considère comme une priorité dans son positionnement sur le continent.

Il a souligné que le coup d’Etat au Niger était une surprise eu égard à la stabilité du pays depuis deux ans, l’amélioration de la situation sécuritaire et la tendance à une sorte de décollage, selon lui, et a parlé d’une sorte de confiance dans le président nigérian élu et actuellement évincé Mohamed Bazoum.

Il a souligné que le continent africain est très riche, ce qui explique que toutes les grandes puissances, en particulier les USA, la Chine, l’Europe, la Turquie et la Chine, mettent l’Afrique parmi leurs priorités afin d’exploiter ses richesses, en disant: « Les usines chinoises peuvent cesser de fonctionner si la Chine n’est pas présente

Il a estimé que la guerre des intérêts régionaux est très importante en Afrique, et que chacune des grandes puissances tente d’être derrière coup d’État pour s’assurer une autorité dirigeante qui lui est fidèle et servir ses intérêts.

« Ce qui se passe n’est pas dans l’intérêt des peuples africains, et nécessite des années pour atteindre la stabilité, et la Tunisie doit bien lire la situation pour se positionner », a-t-il dit.