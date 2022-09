L’Afrique veut une place au G20

L’appel du président de l’Union africaine, Macky Sall, en vue d’accorder un siège à l’Afrique au sein du Groupe 20, dit G20 (des pays les plus riches) a eu un large écho.

Lors de son discours dernièrement devant la 77ème Assemblée Générale de l’ONU à New York, le président de l’UA avait plaidé pour la réservation d’un siège à l’Afrique au sein du G20 afin que « l’Afrique puisse se faire représenter là où se prennent les décisions qui l’engagent, avait-il dit.

Le prochain sommet du G20 aura lieu en novembre à Bali, en Indonésie, dans un environnement international tendu et divisé à cause du conflit entre l’Ukraine et la Russie.

Pour les dirigeants africains, c’est un oubli inacceptable qui compromet l’efficacité et l’influence du G20.