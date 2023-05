L’Algérie, 10ème producteur mondial et 4ème exportateur de gaz

Lorsque l’Europe a commencé à chercher des alternatives au pétrole et au gaz russes à la suite de l’invasion de l’Ukraine par ce pays, l’un des pays producteurs sur lequel elle s’est concentrée était l’Algérie, dixième producteur mondial de gaz et le quatrième exportateur de gaz.

Le pétrole et le gaz dominent l’économie algérienne ; le secteur représente près d’un cinquième du PIB. Bien que cela signifie que le pays n et ses dépenses sociales sont vulnérables à la volatilité du marché, le rebond des prix de l’énergie après la pandémie et l’invasion a contribué à financer une hausse de l’exploration, de la production et de l’exportation d’hydrocarbures, note à ce propos La Chambre africaine de l’énergie (AEC.

La compagnie pétrolière nationale (CPN) Sonatrach, qui contrôle environ 80 % de la production pétrolière et gazière du pays, a déclaré qu’environ deux tiers du territoire algérien restent sous-développés ou inexplorés et estime qu’il y a 100 découvertes non exploitées – des circonstances prometteuses étant donné que beaucoup de ses bassins de production sont matures ou en déclin. Sous la direction de son PDG Toufik Hakkar, la compagnie a mis en place un plan quinquennal de 40 milliards de dollars pour tirer parti du potentiel en amont et en aval. Sur ce montant total, environ trois quarts, soit 30 milliards de dollars, sont destinés à l’exploration et à la production. L’investissement dans l’exploration porte déjà ses fruits, une bonne nouvelle quand on sait que l’Algérie n’a pas connu d’augmentation de ses réserves d’hydrocarbures depuis 2010.

Au cours du seul premier trimestre 2022, Sonatrach a fait six découvertes d’hydrocarbures dans le Sahara algérien, portant à 41 le total depuis 2020. Toutefois, aucune de ces découvertes ne s’est approchée, en termes d’ampleur, de la découverte massive réalisée près du champ géant de Hassi R’Mel et de ses infrastructures. Il s’agit de la plus importante découverte de gaz en Algérie depuis deux décennies, et l’on estime qu’elle contient jusqu’à 12 000 milliards de pieds cubes de réserves. La Sonatrach en accélère le développement dans l’espoir que la production ne remplacera pas seulement le gaz russe pour l’Europe, mais qu’elle renforcera également le régime financier chancelant de l’Algérie.

Dans un entretien par courriel avec S&P Global, M. Hakkar a déclaré que la société « prévoit d’approvisionner le marché du gaz avec plus de 110 milliards de m3 par an jusqu’en 2027 pour répondre à la demande intérieure et à la demande d’exportation ».

Outre Eni, Sonatrach a établi des partenariats avec d’autres grands groupes internationaux, dont l’américain Occidental, le français TotalEnergies et le chinois Sinopec. Selon l’Association du commerce international, plus de deux douzaines de sociétés pétrolières internationales travaillent actuellement sur plus de 30 projets importants en Algérie.

Bon nombre de ces accords ont été conclus à la suite de l’adoption de la loi algérienne sur les hydrocarbures en décembre 2019, qui a mis fin à une décennie de dommages causés par des réglementations antérieures qui imposaient des taxes élevées aux compagnies pétrolières étrangères et rendaient le partage des contrats avec Sonatrach peu attrayant, voire non rentable.

En revanche, la nouvelle loi, qui vise à créer un environnement favorable aux investissements étrangers, réduit les taux d’imposition, supprime les droits de douane et les taxes sur les équipements d’exploration et de production importés dans le pays et améliore les conditions réglementaires. Elle a également confié à Sonatrach tous les pouvoirs relatifs aux contrats du secteur pétrolier et gazier du pays, éliminant ainsi l’ancien régulateur contractuel, ALNAFT. Les nouvelles règles permettent également à une compagnie pétrolière internationale de conclure l’un des trois types de contrats suivants : un accord de participation, un accord de partage de la production ou un accord de service de risque. Auparavant, les CIO ne pouvaient conclure qu’un système obsolète de partage de la production.