L’Algérie achète 450 000 tonnes de blé dur

L’organisme public algérien des céréales, l’OAIC, aurait acheté entre 400 000 et 450 000 tonnes de blé dur dans le cadre d’un appel d’offres international, selon les négociants européens.

Ce blé dur proviendrait du Mexique et du Canada. Selon certaines estimations, il s’agirait d’environ la moitié de chaque origine.

Les négociants ont d’abord estimé les prix mexicains à environ 412 et 413 dollars la tonne coût et fret (C&F) pour les expéditions par grands vraquiers panamax et à environ 422 à 423 dollars la tonne C&F pour les navires plus petits et plus maniables en provenance du Mexique.

Les négociants ont initialement estimé les prix canadiens à environ 423 et 424 dollars la tonne C&F pour les expéditions par grands vraquiers panamax et à environ 430 dollars la tonne C&F pour les navires plus petits et plus maniables en provenance du Canada.

Certains achats ont été effectués mercredi soir et d’autres jeudi. On pense que l’appel d’offres est maintenant clos.

L’Algérie ne divulgue pas les résultats de ses appels d’offres et les résultats rapportés sont basés sur les évaluations des négociants. Des estimations plus détaillées des prix et des volumes sont encore possibles ultérieurement.