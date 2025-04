L’Algérie achète des hélicoptères AW159 Wildcat

L’Algérie a signé un contrat avec Leonardo pour la livraison de trois hélicoptères AW159 Wildcat, dont les livraisons devraient s’achever en 2027. Ces hélicoptères devraient être déployés à bord des nouvelles corvettes algériennes de classe Adhafer, construites en Chine par CSSC, afin de renforcer les capacités de la marine algérienne en matière de lutte anti-sous-marine (ASW) et de lutte anti-surface (ASuW), rapporte Flobal Dense News. Selon des informations publiées en 2013, les AW159 devraient être équipés de sonars plongeants français Compact FLASH, de torpilles légères MU90, déjà commandées, et de missiles multirôles légers (LMM), leur permettant d’engager à la fois des cibles sous-marines et des cibles de surface légères.

La classe Adhafer, également connue sous le nom de C28A, est une classe de corvette furtive de 3 000 tonnes construite par China State Shipbuilding Corporation (CSSC) pour la marine algérienne. Trois navires, Adhafer, El Fateh et Ezzadjer, ont été mis en service depuis 2015, avec une option pour trois autres. Mesurant 120 mètres de long et 14,4 mètres de large, les corvettes sont propulsées par quatre moteurs diesel MTU, ce qui leur permet d’atteindre une vitesse maximale de 30 nœuds. Conçues pour réduire les signatures radar et infrarouge, elles sont dotées d’une peinture absorbant les radars, d’une conception de coque « low point » et de sorties d’échappement au niveau de la ligne de flottaison. Chaque navire est armé d’un canon principal NG-16-1 de 76 mm, de deux systèmes d’armement rapproché de type 730, de deux lance-missiles antinavires quadruples C-802A, d’un système de défense aérienne à courte portée FM90N à huit cellules pour missiles HQ-7, et de deux torpilles triples de 324 mm.

