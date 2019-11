L’Algérie assure, les Comores musèlent l’Egypte

L’Algérie (Gr H) et le Ghana (Gr C) ont déroulé

lundi en soirée hors de leurs bases face au Botswana et Sao Tomé et

Principe, tandis que l’étonnante équipe des Comores a tenu en échec dans le

groupe G l’ogre égyptien sur son terrain.

L’Algérie, champion d’Afrique en titre, a confirmé sa suprématie africaine

en glanant les trois points de la rencontre. Quatre jours après avoir

déroulé face à la Zambie (5-0), les Algériens ont eu beaucoup de

difficultés à Gaborone, mais ont assuré l’essentiel grâce à un but de

Youcef Belaili.

Tout comme le Ghana, qui s’est imposé devant la modeste équipe de Sao Tomé

et Principe.

Les Comoriens, de leur côté, ont muselé des Pharaons bien ternes, même en

l’absence de Mohamed Salah, et pris la tête du groupe après leur victoire

contre le Togo (1-0).

La Coupe d’Afrique des Nations est prévue à l’été 2021 au Cameroun (11

juin-9 juillet), qui accueille la compétition pour la deuxième fois après

l’édition 1972.

résultats des matches de la deuxième journée disputés lundi :

(groupe C)

Sao-Tomé-et-Principe – Ghana 0-1

(groupe D)

Gambie – RD Congo 2-2

(groupe F)

Cap Vert – Mozambique 2-2

(groupe G)

Comores – Egypte 0-0

Kenya – Togo 1-1

(groupe H)

Botswana – Algérie 0-1

Mardi (heure Tunisienne):

(14h00) Burundi – Maroc

(14h00) Ethiopie – Côte d’Ivoire

(17h00) Mauritanie – Centrafrique

(17h00) Zambie – Zimbabwe

(17h00) Niger – Madagascar

(20h00) Guinée équatoriale – Tunisie

(20h00) Libye – Tanzanie