L’Algérie et l’Arabie saoudite créent un Conseil suprême de coordination

Le ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Faisal bin Farhan, et le ministre algérien des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ahmed Attaf, ont signé un accord portant sur la création du Conseil suprême de coordination algéro-saoudien.

En créant ce conseil conjoint, les deux pays entendent développer leurs relations bilatérales et renforcer leur coopération dans tous les domaines.

L’accord a été signé lors de la quatrième session du comité de consultation politique algéro-saoudien, présidée par les ministres. La réunion s’est tenue à Djeddah, où le prince Faisal bin Farhan avait reçu Attaf et sa délégation.

Au cours de la réunion, ils ont discuté des solides relations fraternelles entre l’Arabie saoudite et l’Algérie et leurs peuples. Ils ont étudié les moyens de renforcer et de développer les relations bilatérales dans l’intérêt des deux pays.

Ils ont également discuté des développements régionaux et internationaux et des efforts conjoints pour promouvoir la sécurité et la paix internationales.

En outre, ils ont discuté de la possibilité de renforcer la coordination bilatérale et multilatérale. Les ministres ont également discuté de l’intensification des efforts conjoints pour traiter diverses questions régionales et internationales afin de renforcer la stabilité et la prospérité pour tous.