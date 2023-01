L’Algérie favorise la fabrication locale de bateaux

Le ministre algérien des Transports, Kamel Beldjoud, a annoncé que le pays na va plus recourir à des appels d’offres internationaux pour l’acquisition d’équipements et de bateaux susceptibles d’être fabriqués en Algérie, et ce afin d’encouragement à l’industrie nationale.

Il a annoncé à partir de la wilaya de Tipasa, que des instructions seront données aux entreprises publiques sous tutelle, de ne pas recourir à des appels d’offres internationaux pour l’acquisition d’équipements et de bateaux susceptibles d’être fabriqués en Algérie.

Le ministre des Transports a fait cette annonce en marge de l’opération de réception, par la Société de gestion et d’exploitation des terminaux marins à hydrocarbures(STH), une filiale du groupe Sonatrach, du premier remorqueur marin en acier de 14m de long, fabriqué avec un taux d’intégration de 65%, par l’Entreprise publique de construction et de réparation navale (ECOREP) de Bouharoun.