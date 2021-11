L’Algérie, la Tunisie et la Libye à l’œuvre pour la réussite des élections libyennes

Les ministres des Affaires étrangères de l’Algérie, de la Tunisie et de la Libye ont affirmé leur appui continu à la réussite des prochaines élections libyennes et à la mobilisation du soutien international nécessaire pour préserver la sécurité et la stabilité de la Libye et de tous les pays voisins.

Cette déclaration a été faite lors d’une réunion qui s’est tenue en marge des célébrations nationales commémorant le 67e anniversaire du déclenchement de la révolution de libération de l’Algérie contre le régime colonial français, en présence de plusieurs dirigeants et responsables africains.

Les ministres ont salué le succès de la Conférence sur la stabilité en Libye, qui s’est tenue à Tripoli le 21 octobre, et ont échangé leurs points de vue sur les prochaines réunions sur la Libye, notamment la conférence de Paris, a rapporté le journal algérien El-Bilad.

Ils ont également affirmé leur soutien à l’unification des institutions libyennes, au retrait des mercenaires et des combattants étrangers, et à l’avancement des efforts de réconciliation nationale.