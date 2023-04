L’Algérie se destine à un statut de leader mondial  en hydrogène vert

Réunir toutes les conditions nécessaires à la création d’un environnement écologique et économique attractif, tel est l’objectif de la feuille de route pour le développement de l’hydrogène à l’élaboration de laquelle s’attelle le gouvernement algérien.

Disposant de nombreux atouts et de potentialités considérables, l’Algérie ambitionne de jouer un rôle de premier plan sur le marché mondial de l’hydrogène vert. Les autorités comptent établir des accords stratégiques avec des partenaires et investisseurs étrangers intéressés par cette vision d’avenir en matière d’énergie. Le ministre de l’Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun a indiqué que «le développement de l’hydrogène est une priorité et un objectif stratégique à la lumière de la politique économique.

La feuille de route passe par trois étapes. La première concerne le démarrage et la formation (2023-2030); la deuxième sera consacrée à l’expansion et à la création du marché (2030-2040) et la dernière phase (2040-2050) à l’industrialisation et à l’exportation de l’hydrogène bleu, produit par la conversion du méthane, et l’hydrogène vert, au moyen de l’électrolyse de l’eau à l’aide d’énergies renouvelables, précise Arab News.