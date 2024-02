L’Algérie va acquérir 6 petits bombardiers d’eau en 2024

L’Algérie va acquérir dès cette année 2024 six petits bombardiers d’eau pour lutter contre les feux de forêt. C’est ce qui ressort des déclarations du ministre de l’Intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, Brahim Merad, qui s’exprimait lors d’une réunion dédiée à l’installation de la Commission nationale chargée de la protection des forêts pour l’année 2024, réunion à laquelle a assisté le ministre de l’Agriculture, Youcef Cherfa.

Selon le site ObservAlgérie, il ne s’agit pas de grands modèles de bombardiers comme les Canadairs canadiens et les Beriev russes, mais des petits modèles de 3000 litres de fabrication américaine, selon le journal L’Algérie Aujourd’hui qui évoque des avions de type Air Tractor AT-802 que l’Algérie va acquérir au bénéfice de la compagnie aérienne Tassili Airlines. Cela fait partie des mesures prises par les autorités algériennes afin de lutter contre les incendies en été.

En outre, selon la même source, le ministre de l’Intérieur Brahim Merad a fait savoir que la livraison se fera avant la fin du mois d’avril pour cinq appareils, soit bien avant l’arrivée de la saison estivale propice aux feux de forêt parfois meurtriers qui s’abattent sur différentes régions d’Algérie, notamment la Kabylie. Le sixième bombardier d’eau Air Tractor AT-802 devrait être réceptionné avant la fin de l’année 2024, a précisé le membre du gouvernement Larbaoui.

- Publicité-