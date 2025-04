L’Allemagne, la France et la Grande-Bretagne demandent à Israël d’autoriser l’acheminement de l’aide à Gaza

Les ministres des Affaires étrangères de l’Allemagne, de la France et de la Grande-Bretagne ont conjointement appelé Israël à respecter le droit international en autorisant le passage sans entrave de l’aide humanitaire dans la bande de Gaza, dans une déclaration publiée mercredi.

« L’aide humanitaire ne doit jamais être utilisée comme un outil politique et le territoire palestinien ne doit pas être réduit ni soumis à un quelconque changement démographique », ont déclaré les ministres.

Ils ont exhorté toutes les parties à revenir à un cessez-le-feu et ont demandé à Hamas de libérer immédiatement les otages restants.

Depuis le début du mois de mars, Israël a interdit aux deux millions de Palestiniens de Gaza toute importation, y compris de nourriture, de fournitures médicales et de carburant. Les responsables israéliens affirment que l’objectif est de faire pression sur Hamas pour qu’il libère davantage d’otages après qu’Israël a mis fin au cessez-le-feu.

