l’Allemagne pour rebondir, la Belgique pour s’envoler

Dépassée vendredi par des Pays-Bas déchaînés (4-2), l’Allemagne de Joachim Lo?w doit se reprendre lors d’un déplacement à risque lundi en qualifications pour l’Euro-2020 chez le leader du groupe C, l’Irlande du Nord. “Nous avons joué en dessous de notre niveau technique, nous avons perdu beaucoup de ballons, nous n’avons pas combiné comme nous le voulions”, a déploré le technicien allemand après la rouste de Hambourg. “J’espère une réaction des gars lundi”.

La Mannschaft est actuellement deuxième de son groupe, avec trois points d’avance sur les Pays-Bas qui ont un match en moins à disputer, et avec trois de retard sur l’Irlande du Nord, victorieuse de ses quatre premières confrontations mais qui n’a pas encore été opposée aux deux favoris du groupe.

Les Néerlandais se déplacent de leur côté en Estonie, lanterne rouge après avoir subi quatre défaites en autant de rencontres. L’Azerbaïdjan possède le même bilan dans le groupe E au moment de recevoir les vice-champions du monde croates, faciles vainqueurs de la Slovaquie (4-0) vendredi.

4-0, c’est aussi le tarif qu’a infligé la Belgique à la modeste sélection de Saint-Marin, le même jour. Le niveau d’adversité sera plus élevé cette fois pour les Diables rouges, leaders du groupe I, qui voyagent en Ecosse.

En cas de victoire, les partenaires d’Eden Hazard ne seraient plus très loin d’avoir la qualification en poche.

Programme de la 6e journée disputée lundi (en heures GMT):

Groupe C

(18h45) Estonie – Pays-Bas

Irlande du Nord – Allemagne

Groupe E

(16h00) Azerbaïdjan – Croatie

(18h45) Hongrie – Slovaquie

Groupe G

(18h45) Lettonie – Macédoine

Pologne – Autriche

Groupe I

(18h45) Saint-Marin – Chypre

Russie – Kazakhstan

Ecosse – Belgique.